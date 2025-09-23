Αθήνα, 28°C
Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου, 2025
λιμενικό σκάφος
Φωτογραφία αρχείου | ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ / EUROKINSSI

Σύλληψη δύο ατόμων που φωτογράφισαν το ναύσταθμο στη Σαλαμίνα 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Το λιμενικό πέρασε χειροπέδες σε έναν 22χρονο και έναν 25χρονο • Κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, οδηγούνται στα δικαστήρια Πειραιά.

Στη σύλληψη δύο αλλοδαπών, ηλικίας 22 και 25 ετών, προχώρησαν χθες το απόγευμα οι λιμενικές αρχές, καθώς οι άνδρες εντοπίστηκαν να φωτογραφίζουν τον ναύσταθμό της Σαλαμίνας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση η Λιμενική Αρχή Σαλαμίνας ενημερώθηκε για την ύπαρξη τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας το οποίο έπλεε εντός του διαύλου του στενού στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας.

Λιμενικοί έσπευσαν στην περιοχή, ακινητοποίησαν το σκάφος και, μετά από έλεγχο, διαπίστωσαν ότι οι δύο νεαροί είχαν φωτογραφικό υλικό του  Ναυτικού Οχυρού Σαλαμίνας στις συσκευές κινητής τηλεφωνίας που έφεραν

Ο 22χρονος και ο 25χρονος οδηγήθηκαν στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, όπου συνελήφθησαν για παράβαση του άρθρου 148 Π.Κ. (Κατασκοπεία). Επιπρόσθετα, κατασχέθηκαν 3 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, τα χρηματικά ποσά των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (4.700€)  και τετρακοσίων δολαρίων (400$), ενώ το  Ε/Π-Τ/Ρ σκάφος οδηγήθηκε στο λιμάνι Παλουκίων Σαλαμίνας, προκειμένου να διενεργηθεί ενδελεχής έλεγχος των ναυτιλιακών εγγράφων του.

 

Σύλληψη δύο ατόμων που φωτογράφισαν το ναύσταθμο στη Σαλαμίνα 

