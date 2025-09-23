Τρένο συγκρούστηκε με φορτηγό στο Σουφλί

Ο οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου με την κατάσταση του να κρίνεται σταθερή

Τρένο και φορτηγάκι συγκρούστηκαν στην περιοχή του Σουφλίου Έβρου το πρωί της Τρίτης λίγο πριν τις 12.00.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο οδηγός του φορτηγού προσπάθησε να διασχίσει τη σιδηροδρομική γραμμή από αφύλακτη διάβαση στη βόρεια είσοδο της πόλης και συγκρούστηκε με διερχόμενη αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Ορεστιάδα-Αλεξανδρούπολη.

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη και 2 οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος προκειμένου να απεγκλωβίσουν τους επιβάτες του τρένου.

Ο οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου με την κατάσταση του να κρίνεται σταθερή.

Η αμαξοστοιχία μετέφερε επιβάτες που σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία είναι όλοι ασφαλείς και καλά στην υγεία τους.

Η αμαξοστοιχία έχει ακινητοποιηθεί λόγω της ζημίας που υπέστη από την σύγκρουση, ενώ αναμένεται να έρθει δεύτερη μηχανή για να την έλξει.

Hellenic Train: Ανέλαβαν οι αρχές, ζητούμε συγγνώμη

Σε σχετική ανακοίνωσή της, η Hellenic Train ανέφερε: «Η Hellenic Train ενημερώνει ότι, σήμερα στις 10:20, η αμαξοστοιχία 1681 που εκτελούσε το δρομολόγιο Ορμένιο - Αλεξανδρούπολη συγκρούστηκε με φορτηγό όχημα, το οποίο παραβίασε αφύλακτη ισόπεδη διάβαση, κοντά στο Σουφλί. Ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενεργοποίησε το σύστημα ακαριαίας πέδησης και τα ηχητικά σήματα της αμαξοστοιχίας, ωστόσο δεν ήταν δυνατό να αποφύγει την πρόσκρουση. Στο σημείο μετέβησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι 10 επιβάτες της αμαξοστοιχίας και το προσωπικό της Hellenic Train είναι καλά στην υγεία τους, ενώ η αμαξοστοιχία υπέστη υλικές ζημιές. Λόγω του συμβάντος, το δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας 1681, η οποία ακινητοποιήθηκε, καταργείται στο τμήμα Λάβαρα – Αλεξανδρούπολη. Οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας, προωθούνται στον τελικό τους προορισμό με λεωφορεία της Hellenic Train. Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση».