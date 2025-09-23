Πρόχειρη λύση για την Αττική Οδό

Σημειακή παρέμβαση για το κομφούζιο που προκαλείται για τα αυτοκίνητα στο σημείο που συναντιούνται η Αττική Οδός με την εθνική οδό προς Λαμία ανακοίνωσε, χθες, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, την ώρα που οι συγκοινωνιολόγοι προειδοποιούν για συνεχιζόμενη κυκλοφοριακή επιδείνωση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Η αρμόδια για τις υποδομές ηγεσία, δηλαδή ο υπουργός Χρίστος Δήμας και ο υφυπουργός Νίκος Ταχιάος, κάλεσε χθες προς ενημέρωση τους διαπιστευμένους συντάκτες, αλλά ζήτησε πίστωση χρόνου, προκειμένου να ανακοινώσει τα σχέδιά της για άλλα οδικά έργα που έχουν κατά καιρούς εξαγγελθεί με στόχο -υποτίθεται- τη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών.

Οσο για το κομμάτι των μέσων μαζικής μεταφοράς, το δίκτυο μετρό-τραμ και λεωφορείων-τρόλεϊ, δηλαδή εκείνο που θεωρείται το πιο αποτελεσματικό στο να δίνει λύσεις για την καλύτερη μετακίνηση παγκοσμίως, ενημέρωση δεν υπήρξε, καθώς ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός Κωνσταντίνος Κυρανάκης δεν συμμετείχε στη συνέντευξη και έχει να συναντήσει τους διαπιστευμένους συντάκτες από τον περασμένο Απρίλιο. Η μοναδική σχετική αναφορά ήρθε από τον Νίκο Ταχιάο, ο οποίος θυμήθηκε ξαφνικά την ανάγκη «συναινετικών λύσεων» για τις διαφωνίες που υπάρχουν (όπως στα Εξάρχεια) και καθυστερούν την υλοποίηση της νέας γραμμής 4 του Μετρό (Αλσος Βεΐκου-Γουδή).

Τα στοιχεία που παρέθεσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Θανάσης Τσιάνος, στο πλαίσιο του 8ου συνεδρίου Υποδομές και Μεταφορές, είναι ιδιαιτέρως αποκαλυπτικά για την κυκλοφοριακή κατάσταση των δύο μεγάλων αστικών κέντρων της χώρας:

● Στους δρόμους της Αθήνας, οι κάτοικοι έχασαν, μέσα στο 2024, κατά μέσο όρο 111 ώρες, λόγω κυκλοφοριακών συνθηκών, έναντι 104 ωρών το 2023. Παράλληλα, για μια διαδρομή 10 χιλιομέτρων με αυτοκίνητο απαιτείται κατά μέσο όρο χρόνος 30 λεπτών.

● Στη Θεσσαλονίκη, η επιδείνωση αποτυπώνεται ακόμη πιο δραματικά, καθώς οι χαμένες ώρες αυξήθηκαν από 53 το 2023 σε 80 το 2024, με μέσο χρόνο διαδρομής 23 λεπτά για κάθε 10 χιλιόμετρα. Ειδικά για τη Θεσσαλονίκη, η επιδείνωση αποδίδεται στα έργα για τον αυτοκινητόδρομο fly-over, ενώ το 2024 δεν πρόλαβε να αποτυπωθεί κάποια βελτίωση από τη λειτουργία του μετρό (15% στις διαδρομές εντός κέντρου πόλης, σύμφωνα με το υπουργείο).

● Η λεωφόρος Κηφισού στην Αθήνα είναι κεντρικό πεδίο μαρτυρίου, καθώς οι συγκοινωνιολόγοι υπολογίζουν ότι εκεί χάνονται ετησίως 6,5 εκατομμύρια εργατοώρες, με ετήσιο οικονομικό κόστος 80-90 εκατομμύρια ευρώ.

● Δυσοίωνες είναι και οι προβλέψεις για τα επόμενα χρόνια, καθώς πέρυσι προστέθηκαν 120.000 νέα Ι.Χ. αυτοκίνητα, ενώ στην πενταετία έως το 2030 προβλέπεται αύξηση στις μετακινήσεις έως και κατά 20%. «Εάν τμήμα αυτής της αυξημένης κινητικότητας δεν μετατοπιστεί σημαντικά προς τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τότε το ήδη κορεσμένο οδικό δίκτυο θα καταρρεύσει υπό το βάρος των Ι.Χ.», τόνισε ο κ. Τσιάνος.

Κόμβος προς Λαμία

Μέσα σε αυτή την πραγματικότητα, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανακοίνωσε, χθες, μια σημειακή παρέμβαση για ένα σημείο όπου παρατηρείται συχνότατα μποτιλιάρισμα, εκεί δηλαδή όπου οι δύο κλάδοι της Αττικής Οδού (από Αεροδρόμιο και από Ελευσίνα) διοχετεύουν κυκλοφορία στην εθνική οδό προς Λαμία.

Γενικότερα, στην Αττική Οδό έχει καταγραφεί, από το 2023 έως σήμερα, αύξηση της κυκλοφορίας κατά 9,5%, ενώ, σύμφωνα με τις προβλέψεις, μέχρι το 2050 η κυκλοφορία στον ίδιο άξονα θα αυξηθεί κατά 50% με 55%.

Ειδικά στον κόμβο που προαναφέραμε, δημιουργούνται συχνότατα ουρές χιλιομέτρων, καθώς οι δύο κλάδοι συγκλίνουν σε έναν, προκειμένου τα οχήματα να βγουν στο ρεύμα προς Λαμία. Σύμφωνα με τον Χρ. Δήμα, χθες δόθηκε εντολή στην παραχωρησιούχο της Αττικής Οδού να συντάξει μελέτη, για να λυθεί το πρόβλημα.

Προκειμένου να μην προκύπτει μποτιλιάρισμα, οι δύο κλάδοι θα φθάνουν ξεχωριστά και χωρίς να συγκλίνουν και άρα τα αυτοκίνητα θα φεύγουν γρηγορότερα στην έξοδο προς Λαμία. Η ηγεσία του υπουργείου δήλωσε ότι αυτό θα γίνει χωρίς να χρειαστεί νέα απαλλοτρίωση και με έργο που δεν θα προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στην κυκλοφορία. Πάντως, δεν ανέφεραν πόσο θα κοστίσει η παρέμβαση, αλλά δήλωσαν ότι θα γίνει με συμπληρωματική σύμβαση προς την παραχωρησιούχο ΤΕΡΝΑ. Υποσχέθηκαν, επίσης, αυτό να μην προκαλέσει αλλαγή στα διόδια και το έργο να ολοκληρωθεί εντός του 2026.

Οι υπουργοί Δήμας και Ταχιάος ρωτήθηκαν εάν υπάρχουν νεότερα και για σειρά άλλων έργων που έχουν κατά καιρούς εξαγγελθεί, όπως ο αυτοκινητόδρομος προς τα νότια προάστια, η επέκταση της λεωφόρου Κύμης και η «πρότυπη πρόταση» για σύνδεση της Ελευσίνας με τα Οινόφυτα. Για όλα τα παραπάνω, δεν υπήρξε κάποια συγκεκριμένη απάντηση, παρά μόνον ότι όλα βρίσκονται υπό μελέτη.

Για τη σύνδεση της Περιφερειακής Υμηττού με τα νότια προάστια και παρά το γεγονός ότι κάθε δεύτερη ημέρα γράφονται αναλυτικά ρεπορτάζ για το πόσο θα ανακουφίσει την πόλη η νέα σήραγγα στον Υμηττό, το υπουργείο ανέφερε μόνον ότι υπάρχει σε εξέλιξη διαβούλευση.

Για το μόνο έργο που το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δήλωσε ότι πρόκειται να «ξεπαγώσει» είναι εκείνο του «τριπλού κόμβου» στον Σκαραμαγκά, που αναμένεται να συμβάλει στη μείωση της επιβάρυνσης των βαρέων οχημάτων στον αστικό ιστό. Σύμφωνα με τον κ. Δήμα, η προκήρυξη για το συγκεκριμένο έργο αναμένεται να βγει τον ερχόμενο μήνα. Στο έργο προϋπολογισμού 70 εκατομμυρίων ευρώ περιλαμβάνονται η ολοκλήρωση του ημιδιανοιχθέντος τμήματος της Δυτικής Περιφερειακής Αιγάλεω, ο ανισόπεδος ημικόμβος Σκαραμαγκά για τη σύνδεσή της με την εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου, η αναβάθμιση του υφιστάμενου ανισόπεδου κόμβου Σχιστού, η κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου Ναυπηγείων και η αναδιαμόρφωση της εθνικής οδού Αθηνών – Κορίνθου και της λεωφόρου μεταξύ των παραπάνω κόμβων.