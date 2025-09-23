Τραγωδία στα Χανιά - Νεκρή 74χρονη από πυρκαγιά στο σπίτι της

Εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Τη ζωή της έχασε με τραγικό τρόπο μια ηλικιωμένη στην περιοχή Ροδωπού της Κρήτης.

Το βράδυ της Δευτέρας η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε από περίοικους για πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει σε σπίτι.

Στο σημείο έσπευσαν πέντε οχήματα προκειμένου να συνδράμουν στην κατάσβεση της φωτιάς, η οποία πήρε μεγάλη έκταση και κατέστρεψε ολοσχερώς το κτίριο.

Κατά την επιχείρηση υπάλληλοι της Πυροσβεστικής εντόπισαν νεκρή την άτυχη 74χρονη.