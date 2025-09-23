Αθήνα, 25°C
ΜΕΝΟΥ
Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου, 2025
ΕΚΑΒ
Φωτογραφία αρχείου | ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI

Νεκρός 21χρονος στον Βόλο από πτώση σε φωταγωγό

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Τραγικό τέλος για τον 21χρονο φοιτητή • Η αστυνομία έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας • Καθοριστική θα είναι η κατάθεση φίλου του, που φέρεται να βρισκόταν στο σημείο.

Συγκλονίζει την κοινωνία του Βόλου η είδηση του θανάτου ενός 21χρονου φοιτητή, ο οποίος έπεσε από τον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας στον φωταγωγό.

Όπως μεταδίδει το magnesianews.gr, το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Ιωλκού, στο ύψος της Μαγνήτων, στις 4 τα ξημερώματα της Τρίτης όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο νεαρός βρέθηκε στο κενό.

Στο σημείο βρέθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, όπως και υπάλληλοι της Αστυνομίας, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον 21χρονο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο Νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε εκτυλίχθηκαν δραματικές σκηνές, καθώς οι γονείς του δεν μπορούσαν να πιστέψουν τον ξαφνικό χαμό του παιδιού τους.

Η Αστυνομία διερευνά τα αίτια της πτώσης, έχοντας αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Καθοριστική αναμένεται να είναι η κατάθεση του φίλου που, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, βρισκόταν μαζί με τον 21χρονο την ώρα του δυστυχήματος.

Νεκρός 21χρονος στον Βόλο από πτώση σε φωταγωγό

