Νεκρός 21χρονος στον Βόλο από πτώση σε φωταγωγό

Συγκλονίζει την κοινωνία του Βόλου η είδηση του θανάτου ενός 21χρονου φοιτητή, ο οποίος έπεσε από τον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας στον φωταγωγό.
Όπως μεταδίδει το magnesianews.gr, το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Ιωλκού, στο ύψος της Μαγνήτων, στις 4 τα ξημερώματα της Τρίτης όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο νεαρός βρέθηκε στο κενό.
Στο σημείο βρέθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, όπως και υπάλληλοι της Αστυνομίας, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον 21χρονο.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο Νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε εκτυλίχθηκαν δραματικές σκηνές, καθώς οι γονείς του δεν μπορούσαν να πιστέψουν τον ξαφνικό χαμό του παιδιού τους.
Η Αστυνομία διερευνά τα αίτια της πτώσης, έχοντας αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Καθοριστική αναμένεται να είναι η κατάθεση του φίλου που, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, βρισκόταν μαζί με τον 21χρονο την ώρα του δυστυχήματος.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας