Οι εργαζόμενοι στα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης απαντούν στον Κυρανάκη για τη μισθοδοσία που... δεν πήραν

Απάντηση στους ισχυρισμούς Κυρανάκη για τα ζητήματα του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, δίνει ο «Σύλλογος Εργαζομένων στην Επιχείρηση ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης».

Οι εργαζόμενοι στα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης συνέταξαν επιστολή διαμαρτυρίας, σε απάντησή τους για τους ισχυρισμούς του υφυπουργού Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη σε ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ Λευτέρη Στολτίδη, αναφορικά με την προσθήκη ύψους 4 εκ. ευρώ.

Οι εργαζόμενοι δηλώνουν ότι στους ισολογισμούς του 2024 παρατηρείται αύξηση μισθοδοσίας κατά 3,6 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2023 (14,8 εκατ. ευρώ έναντι 11,2 εκατ. ευρώ το 2023), αν και αυτά αφορούν αμοιβές και έξοδα προσωπικού και όχι το σύνολο των χρημάτων που περιμένουν. Και αυτό επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι περίπου το 90% του προσωπικού έχει τους ίδιους μισθούς από τον Απρίλιο του 2024.

Επιπλέον καταγγέλλουν το «κόλπο», με το οποίο η εταιρεία αφαιρεί από τους εργαζόμενους το επιπλέον ποσό του βασικού μισθού που ορίζει η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, το οποίο η διοίκηση «κατέβαλε» τον Μάρτιο του 2024 και αναφέρεται στο εκκαθαριστικό τους, ενώ υπενθυμίζουν και τη δικαστική απόφαση υπέρ τριών εργαζομένων των ΚΤΕΛ που διεκδικούσαν συμβάσεις αορίστου χρόνου.

Μπορείτε να διαβάσετε την επιστολή παρακάτω: