Τίμησαν τον Ζακ, συναντήθηκαν με το κίνημα των Τεμπών [εικόνες]

«Οργή και θλίψη η Zackie θα μας λείψει» • Μεγάλη πορεία μνήμης επτά χρόνια μετά τη δολοφονία του Ζακ.

Το σύνθημα «οργή και θλίψη η Zackie θα μας λείψει» αντήχησε δυνατά στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας, καθώς πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση και πορεία μνήμης για τη συμπλήρωση επτά ετών από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου.

Η κινητοποίηση ξεκίνησε από την οδό Γλάδστωνος όπου η Zackie Oh βρήκε μαρτυρικό θάνατο τον Σεπτέμβριο του 2018, με την πορεία να διασχίζει το κέντρο της Αθήνας, κάνοντας στάση στα Προπούλαια όπου βρίσκεται το περίπτερο της διεθνούς αποστολής Global Sumud Flotilla με προορισμό τη Γάζα και στη συνέχεια να καταλήγει στο Σύνταγμα, στην συγκέντρωση συμπαράστασης προς τον Πάνο Ρούτσι.

Πλήθος κόσμου με πολύχρωμη παρέμβαση άφησε λουλούδια, έγραψε συνθήματα για τη δολοφονία ακτιβιστή για τα LGBT+ δικαιώματα και φώναξε για δικαίωση.

EUROKINISSI

EUROKINISSI

EUROKINISSI

EUROKINISSI

EUROKINISSI

EUROKINISSI

EUROKINISSI