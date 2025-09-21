Χίος: Τηλεφώνημα για βόμβα στο πλοίο «Θαλασσίτης» - Καθυστερεί ο απόπλους

Ανησυχία το βράδυ της Κυριακής στο Λιμάνι της Χίου, καθώς το φορτηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Θαλασσίτης», με σημαία Κύπρου, καθυστέρησε τον απόπλου του και αποβίβασε επιβάτες και οχήματα, έπειτα από διερεύνηση καταγγελίας για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού.
Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα ελληνική ακτοφυλακή στο πλοίο, που εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο Θεσσαλονίκη - Μυτιλήνη - Χίος - Πειραιάς, επέβαιναν 10 επιβάτες, 28 μέλη πληρώματος, 48 φορτηγά, 10 Ι.Χ. και 1 δίκυκλο, οι οποίοι αποβιβάστηκαν με ασφάλεια.
'Αμεσα στο σημείο έσπευσαν κλιμάκια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του ΕΚΑΒ και στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, για τη διενέργεια ελέγχων και τη διερεύνηση της καταγγελίας.
