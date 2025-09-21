Αθήνα, 24°C
Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου, 2025
Σύνταγμα - Ρούτσι

Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι - «Βούλιαξε» από αλληλεγγύη το Σύνταγμα [εικόνες + βίντεο] UPD

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Ο πατέρας του 22χρονου Ντένις που σκοτώθηκε στο έγκλημα των Τεμπών παραμένει σε απεργία πείνας. Πλήθος κόσμου έδωσε δυναμικό «παρών» στο πλευρό του.

Συγκινητικές στιγμές στο Σύνταγμα, έξω από τη βουλή, όπου πάρα πολύς κόσμος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα για συγκέντρωση συμπαράστασης στον απεργό πείνας, Πάνο Ρούτσι.

Ο πατέρας που έφτασε στα άκρα προκειμένου να μπορέσει να μάθει τη συνέβη στο παιδί του, το οποίο σκοτώθηκε στο έγκλημα των Τεμπών, διανύει την έβδομη ημέρα απεργίας πείνας, ζητώντας να του δοθεί η δυνατότητα εκταφής του γιου του.

Οργή, δάκρυα και απαίτηση για δικαιοσύνη τα συναισθήματα που κυριάρχησαν, καθώς η άτεγκτη στάση της κυβέρνησης και της Δικαιοσύνης έχει δημιουργήσει ξανά κλίμα μεγάλου θυμού στην κοινωνία. 

«Είμαστε μαζί σας», «δεν έχω οξυγόνο, «Τέμπη, 57 ψυχές» τα βασικά συνθήματα που ακούστηκαν, ενώ ρίγη συγκίνησης επικράτησε τη στιγμή που διαβάστηκαν τα ονόματα των νεκρών με το κοινό να φωνάζει «δολοφονήθηκε».

«Συνένοχοι όσοι δεν επιτρέπουν την εκταφή»

Ο ίδιος ο χαροκαμένος πατέρας συγκλόνισε κατά την ομιλία του προς το συγκεντρωμένο πλήθος, υπογραμμίζοντας «σήμερα μιλάμε για το πιο εξοργιστικό κομμάτι αυτής της υπόθεσης. Δεν μας δίνουν άδεια για εκταφές. Δεν μας αφήνουν να ψάξουμε την αλήθεια. Να βρούμε αποδείξεις. Να αποκαλυφθεί τι πραγματικά έγινε εκείνο το βράδυ. Τι φοβούνται, τι προσπαθούν να κρύψουν. Αν όλα έγιναν όπως λένε γιατί εμποδίζουν ακόμα και το δικαίωμα να ερευνήσουμε».

EUROKINISSI

Σε άλλο σημείο τόνισε «οΝτένις όπως και τα υπόλοιπα παιδιά δεν μπορούν να μιλήσουν. Η φωνή τους είμαστε εμείς και δεν μας αφήνουν ούτε να τους υπερασπιστούμε. Δεν θα τους αφήσουμε. Δεν θα αφήσουμε κανέναν να κάψει την αλήθεια. ‘Όσοι εμποδίζουν τις εκταφές είναι συνένοχοι στο έγκλημα. Εμείς δεν σταματάμε, θα συνεχίσουμε».

Για να καταλήξει ότι θα συνεχίσει τον αγώνα του μέχρι τέλους.

Κάλεσμα συμμετοχής για αλληλεγγύη στον Πάνο Ρούτσι έχουν κάνει πολλά σωματεία, σύλλογοι και φορείς, ενώ δίπλα στον απεργό πείνας στέκονται και οι άλλοι γονείς που έχουν χάσει τα παιδιά τους στα Τέμπη.

EUROKINISSI
EUROKINISSI

 

 

EUROKINISSI

 

EUROKINISSI

 

EUROKINISSI

 

EUROKINISSI
EUROKINISSI
EUROKINISSI
EUROKINISSI

 

Συγκέντρωση και στη Θεσσαλονίκη

Το κύμα αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι προφανώς έχει βγει εκτός από τα «σύνορα» των Αθηνών, με τους Θεσσαλονικείς να στέλνουν σήμερα το δικό τους μήνυμα, καθώς στη Νέα Παραλία πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση στο μνημείο για τα Τέμπη.

Πολλά άτομα ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και βρέθηκαν στο σημείο. Ανάμεσά τους και συγγενείς θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών. 

«Ζητάμε δικαιοσύνη. Δεν ξεχνάμε. Δεν έχω οξυγόνο» γράφουν ορισμένα από τα πλακάτ.

 

Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι - «Βούλιαξε» από αλληλεγγύη το Σύνταγμα [εικόνες + βίντεο]

