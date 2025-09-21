Τέμπη: Κραυγή των συγγενών για την εκταφή και τις παρατυπίες

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΝΑ ΣΤΑΘΕΙ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ, ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ 57 ΑΘΩΩΝ ΣΥΜΠΟΛΙΤΩΝ ΜΑΣ!

Συμπληρώνονται επτά ημέρες απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι και ακόμα δεν έχει δοθεί καμία απάντηση στο δίκαιο αίτημά του.

Τι άλλο περιμένουν η κυβέρνηση και η δικαιοσύνη για να προχωρήσει η εκταφή του Ντένις;

Να μετρήσουμε άλλο ένα θύμα, αυτή τη φορά έναν γονιό που ζητάει την εκταφή του παιδιού του;

Δεν πρέπει να περάσει άλλος χρόνος!

Τι άλλο περιμένουν για να συνεχιστεί η ανάκριση μετά τις τεράστιες ελλείψεις και τα κενά του κατηγορητηρίου του Εισαγγελέα κ. Τσόγκα, που αναδείξαμε με το πρόσφατο υπόμνημά μας;

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε:

το προκλητικά χαμηλό επίπεδο, πλημμεληματικού χαρακτήρα, κατηγοριών στη Hellenic Train. Είναι η εταιρεία που κέρδιζε χρήματα αναλαμβάνοντας την μετακίνηση των ανυποψίαστων επιβατών γνωρίζοντας την άθλια κατάσταση στην ασφάλεια του σιδηροδρόμου

την μη απόδοση κατηγοριών στους Γραμματείς του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών που επίσης ήταν απολύτως ενήμεροι για την ανύπαρκτη ασφάλεια στο σιδηρόδρομο

την μη απόδοση κατηγοριών σε στελέχη των σιδηροδρομικών εταιρειών, με σημαντικές ευθύνες για τη λειτουργία του σιδηροδρόμου, της ΡΑΣ και τους εκπροσώπους της αναδόχου της σύμβασης 717 εταιρείας ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ-ALSTROM S.A.

την απουσία κατηγορητηρίου για τον θάνατο και την απανθράκωση των 25 από τα 57 θύματα, παρά την διεξοδική και επί 2,5 χρόνια διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς που ακολούθησε της σύγκρουσης, από κρατικούς φορείς και τεχνικούς συμβούλους

τον αδιανόητο χαρακτηρισμό της δολοφονίας των 57 θυμάτων του Εγκλήματος των Τεμπών ως ανθρωποκτονία από ΑΜΕΛΕΙΑ και όχι ανθρωποκτονία με πρόθεση δόλου, παρά τα ενοχοποιητικά στοιχεία που προέκυψαν.

Ό,τι και να κάνουν εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας μέχρι την πραγματική δικαίωση, έτσι ώστε να αποκαλυφθούν και να τιμωρηθούν όλοι οι ένοχοι για την εγκληματικά επικίνδυνη λειτουργία του σιδηρόδρομου.

Όπως γράφει και ο Πάνος θα συνεχίσουμε "για να μη χαθούν άλλες ζωές για τα κέρδη τους".

Για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη!

Συμμετέχουμε σήμερα Κυριακή 21/9, στις 6:30, στο Σύνταγμα, στο κάλεσμα σωματείων προς υποστήριξη του Πάνου Ρούτσι και του δίκαιου αιτήματός του καθώς και για τη συνέχιση της ανάκρισης.



Οι Συγγενείς: