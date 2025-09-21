Τέμπη: Κραυγή των συγγενών για την εκταφή και τις παρατυπίες

Σε μια δημόσια ανακοίνωση - κυριολεκτική κραυγή αγωνίας και απόγνωσης για την τύχη της υπόθεσης τη δικαίωσης της μνήμης των παιδιών της, προχώρησαν την Κυριακή 48 συγγενείς των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών. Στο μήνυμά τους μεταξύ άλων απαιτούν την άμεση ικανοποίηση του αιτήματος του ομοιπαθούς τους, απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι για εκταφή και εξέταση της σορού του γιου του. Παράλληλα κάνουν λόγο για τεράστια κενά και ελλείψεις στο κατηγορητήριο, για προκλητική ελάφρυνση των κατηγοριών για τα στελέχη της Hellenic Train, και φυσικά για τον σκανδαλώδη προσδιορισμό της υπαιτιότητας σε αμέλεια και για την πλήρη αμνηστία των αρμόδιων γραμματέων υπουργείων που ενεπλάκησαν.
Όπως αναφέρουν τέλος στην έκκλησή τους, την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου και ώρα 18.30 πρόκειται να πραγματοποιηθεί συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι, στην Πλατεία Συντάγματος.
Αναλυτικά η δημόσια δήλωση των συγγενών:
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΝΑ ΣΤΑΘΕΙ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ, ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ 57 ΑΘΩΩΝ ΣΥΜΠΟΛΙΤΩΝ ΜΑΣ!
Συμπληρώνονται επτά ημέρες απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι και ακόμα δεν έχει δοθεί καμία απάντηση στο δίκαιο αίτημά του.
Τι άλλο περιμένουν η κυβέρνηση και η δικαιοσύνη για να προχωρήσει η εκταφή του Ντένις;
Να μετρήσουμε άλλο ένα θύμα, αυτή τη φορά έναν γονιό που ζητάει την εκταφή του παιδιού του;
Δεν πρέπει να περάσει άλλος χρόνος!
Τι άλλο περιμένουν για να συνεχιστεί η ανάκριση μετά τις τεράστιες ελλείψεις και τα κενά του κατηγορητηρίου του Εισαγγελέα κ. Τσόγκα, που αναδείξαμε με το πρόσφατο υπόμνημά μας;
Χαρακτηριστικά αναφέρουμε:
- το προκλητικά χαμηλό επίπεδο, πλημμεληματικού χαρακτήρα, κατηγοριών στη Hellenic Train. Είναι η εταιρεία που κέρδιζε χρήματα αναλαμβάνοντας την μετακίνηση των ανυποψίαστων επιβατών γνωρίζοντας την άθλια κατάσταση στην ασφάλεια του σιδηροδρόμου
- την μη απόδοση κατηγοριών στους Γραμματείς του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών που επίσης ήταν απολύτως ενήμεροι για την ανύπαρκτη ασφάλεια στο σιδηρόδρομο
- την μη απόδοση κατηγοριών σε στελέχη των σιδηροδρομικών εταιρειών, με σημαντικές ευθύνες για τη λειτουργία του σιδηροδρόμου, της ΡΑΣ και τους εκπροσώπους της αναδόχου της σύμβασης 717 εταιρείας ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ-ALSTROM S.A.
- την απουσία κατηγορητηρίου για τον θάνατο και την απανθράκωση των 25 από τα 57 θύματα, παρά την διεξοδική και επί 2,5 χρόνια διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς που ακολούθησε της σύγκρουσης, από κρατικούς φορείς και τεχνικούς συμβούλους
- τον αδιανόητο χαρακτηρισμό της δολοφονίας των 57 θυμάτων του Εγκλήματος των Τεμπών ως ανθρωποκτονία από ΑΜΕΛΕΙΑ και όχι ανθρωποκτονία με πρόθεση δόλου, παρά τα ενοχοποιητικά στοιχεία που προέκυψαν.
- Ό,τι και να κάνουν εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας μέχρι την πραγματική δικαίωση, έτσι ώστε να αποκαλυφθούν και να τιμωρηθούν όλοι οι ένοχοι για την εγκληματικά επικίνδυνη λειτουργία του σιδηρόδρομου.
Όπως γράφει και ο Πάνος θα συνεχίσουμε "για να μη χαθούν άλλες ζωές για τα κέρδη τους".
Για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη!
Συμμετέχουμε σήμερα Κυριακή 21/9, στις 6:30, στο Σύνταγμα, στο κάλεσμα σωματείων προς υποστήριξη του Πάνου Ρούτσι και του δίκαιου αιτήματός του καθώς και για τη συνέχιση της ανάκρισης.
Οι Συγγενείς:
- 1. Γκαμπριέλα Φόριαν
- 2. Μαρίνα Χατζηβασιλείου
- 3. Νικόλαος Χατζηβασιλείου
- 4. Λάζαρος Πορφυρίδης
- 5. Άννα Καρατζόγλου
- 6. Αντώνιος Ψαρόπουλος
- 7. Αθανάσιος Καραθεοδώρου
- 8. Κατερίνα Μαλιόγλου
- 9. Ασημίνα Γκοντούλη
- 10. Χρήστος Χούπας
- 11. Ντιάνα Μπόζο
- 12. Σωκράτης Μπόζο
- 13. Άγγελος Μπόζο
- 14. Κανέλλα Ανδρεάδου
- 15. Ευάγγελος Τσιώμας
- 16. Νικολέτα Τσιώμα
- 17. Λυσίμαχος Παπάζογλου
- 18. Δέσποινα Γκανίδου
- 19. Φωτεινή Κοκάλα
- 20. Έλλη Παυλίδου
- 21. Σωκράτης Παυλίδου
- 22. Βασίλειος Παυλίδης
- 23. Ηλίας Παπαγγελής 24. Μαρία Ντόλκα
- 25. Άλμα Λάτα
- 26. Τζένη Λάτα
- 27. Έντουαρντ Λάτα
- 28. Ελένη Βασάρα
- 29. Γεώργιος Τσακλίδης
- 30. Σμαρώ Οικού
- 31. Ευθύμιος Οικού
- 32. Νικόλαος Οικού
- 33. Αθανασία Μπουρνάζη
- 34. Δημήτριος Μπουρνάζης
- 35. Παύλος Ασλανίδης
- 36. Νικολέτα Λαζαρίδου
- 37. Ιωάννης Ασλανίδης
- 38. Άγγελος Ασλανίδης
- 39. Αντώνιος Καρασάββας
- 40. Ζαφειρώ Καρασάββα
- 41. Θεόδωρος Ελευθεριάδης
- 42. Ελισάβετ Εγούτ
- 43. Δημήτριος Ναλμπάντης
- 44. Ηρώ Λασκαριδάκη
- 45. Κατερίνα Βουτσινά
- 46. Αθανάσιος Κατσαρας
- 47. Ευαγγελία Μπαμπαρακου
- 48. Βασίλειος Κατσαρας
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας