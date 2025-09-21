Σε Φύσσα και Καρυστιανού το Βραβείο Ειρήνης Νικηφορίδη

Το βραβείο για τις προσπάθειές τους, θα το μοιραστούν με τον δραστήριο και γνωστό γερμανό αντιφασίστα Χέλμουτ Σολτζ. • Η απονομή θα γίνει με μηνύματα χαιρετισμού των δημάρχων Αθήνας Χάρη Δούκα και Χιροσίμα Καζούμι Ματού.

Η τελευταία φορά που απασχόλησαν από κοινού την κοινή γνώμη η Μάγδα Φύσσα και η Μαρία Καρυστιανού ήταν η ντροπιαστική μέρα του Ιουνίου που τους απαγορεύτηκε η είσοδος για εκδήλωση, στο Σχολείο Φυλακών Κορυδαλλού. Τώρα οι συγκεκριμένες δύο γυναίκες-σύμβολα από την Ελλάδα και ο γερμανός αντιφασίστας Χέλμουτ Σολτζ, τιμώνται με το Βραβείο Ειρήνης «Νίκος Νικηφορίδης». Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Παρατηρητηρίου Διεθνών Οργανισμών και Παγκοσμιοποίησης (ΠΑΔΟΠ), που απονέμει το βραβείο, η σχετική εκδήλωση θα πραγματοποηθεί στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, συγκεκριμένα στο Αμφιθέατρο Μιλτιάδης Έβερτ, τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 19.00, με συντονίστρια την δημοσιογράφο Γιάννα Παπαδάκου.

Κατά την έναρξη, μήνυμα του δημάρχου Χιροσίμα Καζούμι Ματσούι θα διαβάσει η καθηγήτρια Ιαπωνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Αθηνών Τάμα Ότα και θα χαιρετίσει ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Τις δύο τιμώμενες θα παρουσιάσει η δήμαρχος Ζωγράφου Τίνα Καφατσάκη.

Το Βραβείο Ειρήνης «Νίκος Νικηφορίδης» καθιερώθηκε το 2018 και έχει απονεμηθεί μέχρι σήμερα από την Ελλάδα στους:

Γιάννη Μπουτάρη

Ανδρέα Θεοφίλου και Νίκο Κιάο του «Συνδέσμου Μπέρτραντ Ράσσελ»

και του «Συνδέσμου Μπέρτραντ Ράσσελ» κίνηση «Συνύπαρξη και Επικοινωνία στο Αιγαίο» της Λέσβου και

Αλέξη Τσίπρα.

Από το εξωτερικό έχει απονεμηθεί: