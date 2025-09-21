Με μήνυμα υπέρ της Παλαιστίνης σε ζώνη υψηλής τηλεθέασης [βίντεο]

Δημόσιο μήνυμα οργής για τα εγκλήματα της ισραηλινής κυβέρνησης και αλληλεγγύης στο λαό της Παλαιστίνης, εξέπεμψε ο δημοφιλής ηθοποιός Μάριος Αθανασίου την Κυριακή, καλεσμένος στην πρωινή εκπομπή της Σίσσης Χρηστίδου « Χαμογέλα και πάλι » του τηλεοπτικού σταθμού Mega.

Ο ηθοποιός εμφανίστηκε με μπλούζα η οποία έγραφε « Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα » . Κληθείς να απαντήσει για το νόημα που θέλησε να περάσει είπε: «Λέμε τα αυτονόητα. Παλιά ντρεπόμασταν και να το πούμε. Εγώ έχω καλές σχέσεις με την παλαιστινιακή κοινότητα στην Αθήνα. Στην αρχή είχαμε μπερδευτεί με τη Χαμάς. Όταν λέγαμε ότι δεν είναι λογικό αυτό που συμβαίνει στην Παλαιστίνη μας έλεγαν υποστηρικτές της Χαμάς».

Για την σχέση του με την πολιτική ο κ. Αθανασίου είπε: «Αυτήν την στιγμή είμαι αποστασιοποιημένος, γιατί έπρεπε να δώσω μεγαλύτερη σημασία στη δουλειά μου και γιατί είναι ένα πολιτικό σκηνικό που θέλει μια απόσταση για να δεις που θα κατασταλάξει. Όλη η κεντροαριστερά είναι σε ένα ψάξιμο. Υπάρχει ένα πρόβλημα σε όλες τις χώρες με το πολιτικό προσωπικό. Δεν ξέρω εάν υπάρχει θέμα Δημοκρατίας, αν μας καλύπτει ή όχι. Πρέπει να αλλάξει το πολιτικό προσωπικό, βάσει των δικών μας ηθικών προτάξεων και του πως θέλουμε να βλέπουμε τα πράγματα στην κοινωνία μας».