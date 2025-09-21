Με μήνυμα υπέρ της Παλαιστίνης σε ζώνη υψηλής τηλεθέασης [βίντεο]

Δημόσιο μήνυμα οργής για τα εγκλήματα της ισραηλινής κυβέρνησης και αλληλεγγύης στο λαό της Παλαιστίνης, εξέπεμψε ο δημοφιλής ηθοποιός Μάριος Αθανασίου την Κυριακή, καλεσμένος στην πρωινή εκπομπή της Σίσσης Χρηστίδου «Χαμογέλα και πάλι» του τηλεοπτικού σταθμού Mega.
Ο ηθοποιός εμφανίστηκε με μπλούζα η οποία έγραφε «Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα». Κληθείς να απαντήσει για το νόημα που θέλησε να περάσει είπε: «Λέμε τα αυτονόητα. Παλιά ντρεπόμασταν και να το πούμε. Εγώ έχω καλές σχέσεις με την παλαιστινιακή κοινότητα στην Αθήνα. Στην αρχή είχαμε μπερδευτεί με τη Χαμάς. Όταν λέγαμε ότι δεν είναι λογικό αυτό που συμβαίνει στην Παλαιστίνη μας έλεγαν υποστηρικτές της Χαμάς».
Για την σχέση του με την πολιτική ο κ. Αθανασίου είπε: «Αυτήν την στιγμή είμαι αποστασιοποιημένος, γιατί έπρεπε να δώσω μεγαλύτερη σημασία στη δουλειά μου και γιατί είναι ένα πολιτικό σκηνικό που θέλει μια απόσταση για να δεις που θα κατασταλάξει. Όλη η κεντροαριστερά είναι σε ένα ψάξιμο. Υπάρχει ένα πρόβλημα σε όλες τις χώρες με το πολιτικό προσωπικό. Δεν ξέρω εάν υπάρχει θέμα Δημοκρατίας, αν μας καλύπτει ή όχι. Πρέπει να αλλάξει το πολιτικό προσωπικό, βάσει των δικών μας ηθικών προτάξεων και του πως θέλουμε να βλέπουμε τα πράγματα στην κοινωνία μας».
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας