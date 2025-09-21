Φωτιά στο ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου, καίγονται απορρίμματα [βίντεο]

Αποπνικτική η ατμόσφαιρα με έντονους καπνούς • Δύσκολη η κατάσβεση, καθώς τα απορρίμματα σιγοκαίνε στο εσωτερικό τους • Και εναέρια μέσα, ήχησε το 112.

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε μετά τις 11:30 το πρωί της Κυριακής στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Αγίου Νικολάου, μέσα σε σκουπίδια, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

#Πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο με απορρίμματα, πλησίον της περιοχής Κατσίκια στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Επιχειρούν 45 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 21, 2025

Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, η κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρείται από αέρος αλλά και με επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Δύο ελικόπτερα συνδράμουν με ρίψεις νερού από αέρος, ενώ 11 οχήματα με 45 πυροσβέστες,2 ομάδες πεζοπόρων της ΕΜΟΔΕ αλλά και υδροφόρες έχουν ριχτεί στη μάχη με τις φλόγες.

Παράλληλα, μήνυμα από την Πολιτική Προστασία έφτασε στα κινητά των κατοίκων της περιοχής του Αγίου Νικολάου. «Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα», αναφέρει το μήνυμα από το 112.

Το anatolh.com, μεταδίδει πως οι φλόγες, τροφοδοτούμενες από τα απορρίμματα και τους ανέμους, επεκτάθηκαν γρήγορα, δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα με έντονο καπνό.

Η κατάσβεση είναι πολύ δύσκολη, καθώς τα απορρίμματα σιγοκαίνε στο εσωτερικό τους και απαιτούνται συνεχείς ρίψεις νερού και χώματος για να περιοριστεί η φωτιά.