Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, πέφτουν και τα μποφόρ

Αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στα νότια. Άνεμοι έως 6 και τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο.

Πιο αναλυτικά, σήμερα Κυριακή αναμένεται αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 8 έως 25-26 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 8 έως 29-31 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 9 έως 29 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 10 έως 31-33 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 9 έως 30-33 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 16 έως 27-28 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 13 έως 27-29 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 5-6 μποφόρ και τοπικά έως 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι από ανατολικές-βορειοανατολικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ και στα ανατολικά του νομού έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28-29 βαθμούς Κελσίου.