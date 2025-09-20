Κλείνουν την Κυριακή 4 σταθμοί του μετρό Θεσσαλονίκης

Για άλλη μια φορά, θα μπει προσωρινό λουκέτο σε σταθμούς του μετρό, με αφορμή συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη.

Το απόγευμα της Κυριακής, λοιπόν, θα κλείσουν τέσσερις σταθμοί του μετρό Θεσσαλονίκης, λόγω συγκέντρωσης για τα επτά χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου.

Πιο συγκεκριμένα, στις 6 το απόγευμα θα κλείσουν οι σταθμοί «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο». Οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς τους σταθμούς.