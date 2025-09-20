Αθήνα, 23°C
Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου, 2025
φωτογραφία αρχείου | EUROKINISSI/ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΙΣΙΝΑΣ

Ακινητοποιήθηκε συρμός του ΗΣΑΠ - «Υπεύθυνη» μια... σακούλα λέει η ΣΤΑΣΥ UPD

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Το συμβάν προκάλεσε αναστάτωση στους επιβάτες.

Συμβάν που προκάλεσε αναστάτωση στη λειτουργία της Γραμμής 1, έλαβε χώρα σήμερα το απόγευμα.

Συγκεκριμένα, συρμός που κατευθύνονταν στον Πειραιά, παρουσίασε βλάβη και ακινητοποιήθηκε. Προκλήθηκε ανησυχία στους επιβάτες, οι οποίοι στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στην πλατφόρμα. 

Ορισμένοι από τους επιβάτες φέρεται να ανέφεραν πως είδαν καπνούς να βγαίνουν από τα βαγόνια του τρένου. Λίγο αργότερα, η ΣΤΑΣΥ, με ανακοίνωσή της, έκανε λόγο για «έντονη μυρωδιά» που ενδεχομένως προκλήθηκε κατά το φρενάρισμα του συρμού. 

«Σας ενημερώνουμε, πως στις 17:33 το απόγευμα του Σαββάτου 20/09 στον σταθμό της Γραμμής 1 του Μετρό Μοναστηράκι, συρμός με κατεύθυνση προς Πειραιά αποβίβασε τους επιβάτες, λόγω έντονης μυρωδιάς, που πιθανότατα προκλήθηκε κατά το φρενάρισμα. Ο συρμός αποσύρθηκε για έλεγχο στο Αμαξοστάσιο και τους επιβάτες παρέλαβε ο επόμενος συρμός», ανέφερε συγκεκριμένα η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ.

Με νεότερη ανακοίνωση, η ΣΤΑΣΥ ανέφερε ότι «από τον τεχνικό έλεγχο στον οποίο υποβλήθηκε ο συρμός, που αποσύρθηκε νωρίτερα από την κυκλοφορία, λόγω έντονης μυρωδιάς, στον σταθμό της Γραμμής 1 του Μετρό Μοναστηράκι, δεν προέκυψε τεχνική βλάβη. Κατά τον έλεγχο, εντοπίστηκε προσκολλημένη στον κινητήρα, στο κάτω μέρος του συρμού, πλαστική σακούλα, που πιθανότατα εγκλωβίστηκε στο σημείο κατά την κίνηση του συρμού στο επίγειο τμήμα, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων».

