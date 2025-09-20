«Ο αγώνας μου θα γίνει μέχρι τέλους»: Καθηλωτική η Μαρία Καρυστιανού [βίντεο]

Δύο διαφορετικές ιατροδικαστικές φανέρωσαν πως «μπορεί να μην έχουμε τα παιδιά μας μέσα» • Τι απαντά η ίδια στα σενάρια δημιουργίας κόμματος • Κατάθεση ψυχής για όσα έχει αντιμετωπίσει μετά το έγκλημα των Τεμπών

Μία συγκλονιστική συνέντευξη παραχώρησε η Μαρία Καρυστιανού στο Mega, μιλώντας για το έγκλημα των Τεμπών, τα εμπόδια των αρχών στην αναζήτηση της αλήθειας και την επιχείρηση «μπαζώματος» και «κουκουλώματος» που ακολουθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμη, η μητέρα της αδικοχαμένης Μάρθης μίλησε για τον αγώνα που δίνει ο απεργός πείνας Πάνος Ρούτσι στο Σύνταγμα, ζητώντας να λάβει την άδεια για την εκταφή του παιδιού του και την αναζήτηση της αλήθειας πίσω από το φρικτό κρατικό έγκλημα.

«Αυτό που κάνει ο κ. Ρούτσι έξω από την Βουλή, δείχνει την εικόνα της χώρας. Αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι "σκύβει το κεφάλι μπροστά μας", ας περάσει μια βόλτα, ας μιλήσει με τον Πάνο, και να μάθει για ποιον λόγο δεν γίνεται αυτό που ζητάει αυτός ο γονιός και θα έπρεπε να γίνεται αυτεπάγγελτα. Στις εκθέσεις που έχουμε τις ιατροδικαστικές. Εγώ έχω στα χέρια μου δυο ιατροδικαστικές που είναι διαφορετικές», είπε η πρόεδρος του «Συλλόγου Τέμπη 2023».

«Μπορεί να μην έχουμε τα παιδιά μας μέσα»

Διηγήθηκε με συγκλονιστικό τρόπο πως ήταν από τους λίγους γονείς που «άνοιξαν τη σακούλα» για το τελευταίο χάδι στο παιδί της. «Την άνοιξα γιατί ήθελα να δώσω αυτό το τελευταίο χάδι που δίνει ο γονιός στο παιδί του. Δεν μπορείς να δεχθείς ότι θάβεις κάτι που δεν έχεις δει τι είναι. Έπιασα το κάθε ένα κομματάκι ως τελευταίο χάδι και αναγνώρισα ένα συγκείμενο οστό πολύ ιδιαίτερο στο σώμα μας, το οποίο μετά από έναν χρόνο και πάνω, μπήκα στην διαδικασία να διαβάσω τις ιατροδικαστικές, γιατί δεν πίστευα ότι μπορεί να έχουν κάνει ακόμα και εκεί παρανομίες, είδα ότι δεν το αναφέρει κανένας. Στην συνέχεια συζητώντας με τους γονείς είπαμε πως "μπορεί να μην έχουμε τα παιδιά μας μέσα". Δεν είμαστε καν σίγουροι για το τι έχουμε. Η μοναδική ελπίδα που έχουμε είναι να ξανανοίξει ο φάκελος "Τέμπη"», περιέγραψε.

«Η νομοθεσία λέει ότι υπάρχει ποινή τρεις - τέσσερις μήνες για όποιον ζητήσει εκταφή χωρίς άδεια. Θα το έκανα με τα χέρια μου αν μπορούσα αλλά αν γίνει αυτό δεν θα μπορέσουμε να περάσουμε σε νόμιμο έλεγχο τοξικολογικών εξετάσεων και DNA. Αυτός είναι ο λόγος που δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι μόνοι μας», εξήγησε η Μαρία Καρυστιανού.

Τι απαντά στα σενάρια δημιουργίας κόμματος

«Δεν θέλω να έρθω πρόσωπο με πρόσωπο με Μητσοτάκη, Καραμανλή και Τριαντόπουλο. Θεωρώ ότι είναι ό,τι πιο βρόμικο, απάνθρωπο και ό,τι χειρότερο έχει υπάρξει στην Ελλάδα. Δεν θα ήθελα ούτε στα δύο μέτρα να σταθώ δίπλα τους», σχολίασε χαρακτηριστικά.

«Είναι βαρύ για εμάς, όλη αυτή η συκοφαντία, η κοροϊδία και η προοπτική ότι δεν θα δικαιώσουμε τους ανθρώπους μας. Η μικρότερη δικαίωση για ένα τέτοιο φρικαλέο έγκλημα, είναι να πάνε φυλακή οι υπεύθυνοι. Μπορείτε να φταστείτε σε μια κοινωνία, οι υπεύθυνοι για τον θάνατο τόσων πολιτών να είναι ελεύθεροι και να πολιτεύονται, και να συνεχίζουν την ζωή τους κανονικά; Να παίρνουν μισθό από τη χώρα;»

Σε ερώτημα για τις δημοσκοπήσεις και το φερόμενο ποσοστό 25% που θα λάμβανε μία πολιτική πρωτοβουλία υπό την ηγεσία της, η Μ. Καρυσταινού απάντησε: «Για μένα αυτό το 25%, αν είναι αληθινό, μου δείχνει ότι η κοινωνία δεν θέλει πλέον κάτι που να προέρχεται από το σύστημα. Η κοινωνία έχει ανάγκη από ανθρώπους ανεξάρτητους και άφθαρτους, οι οποίοι θα έρθουν με νέο πρόγραμμα και θα μπουν μπροστά. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να ηγηθώ μίας τέτοιας προσπάθειας, δεν το βλέπω προσωπικά για μένα. Ακόμα δεν σκεφτόμαστε κάτι τέτοιο, αλλά και εγώ είμαι στο 25% που νιώθω αυτή την ανάγκη. Αν δημιουργείτο κάτι που να ήταν συμβατό με τις σκέψεις μου, εννοείται ότι θα ήμουν μέρος του».

«Εγώ έχω υποσχεθεί ένα πράγμα: ότι ο αγώνας μου θα γίνει μέχρι τέλους προκειμένου να φτάσω εκεί που πρέπει, αυτό ορκίστηκα στο μνήμα της κόρης μου», πρόσθεσε.

Ωστόσο, σχολίασε με πίκρα τη στάση της αντιπολίτευσης. «Είδατε πώς μας αγάπησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης μετά τις μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις; Ξαφνικά όλοι βγήκαν και μιλούσαν για τα Τέμπη, μάς θυμήθηκαν. Όταν ζητήσαμε να ελεγχθούν όλα, τότε φάνηκαν όλες οι συμφωνίες και η διαπλοκή της αντιπολίτευσης. Αυτή η αδιαφορία από όλο το πολιτικό σύστημα θα γραφτεί στην ιστορία».