Έκτη μέρα απεργίας πείνας για τον Πάνο Ρούτσι - Ασυγκίνητοι κυβέρνηση και δικαιοσύνη

Συνεχίζει ακάθεκτος τον αγώνα του για Δικαιοσύνη και αλήθεια ο πατέρας θύματος του εγκλήματος των Τεμπών • Σιγή ιχθύος από κυβέρνηση και δικαστική εξουσία • Πορεία και συγκέντρωση συμπαράστασης στον Πάνο Ρούτσι την Κυριακή.

Ντοπή και αποτροπιασμό προκαλεί η ενοχική σιωπή που κρατά η εκτελεστική και δικαστική εξουσία στο δίκαιο αίτημα του Πάνου Ρούτσι, του πατέρα που έχασε το παιδί του στο έγκλημα των Τεμπών, να γίνει η εκταφή του παιδιού του προκειμένου να μάθει την αλήθεια για τα αίτια θανάτου του.

Ο κ. Ρούτσι βρίσκεται για έκτη μέρα στην Πλατεία Συντάγματος κάνοντας απεργία πείνας σε μια απέλπιδα προσπάθεια να πέσει άπλετο φως για τις συνθήκες θανάτου του παιδιού του, καθώς η επιχείρηση συγκάλυψης του εγκλήματος από την κυβέρνηση δεν του έχουν επιτρέψει να κοιμηθεί ήσυχος εδώ και δυόμιση χρόνια πλέον.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στο Mega, προφανώς καταβεβλημένος από τη μάχη του, κατέστησε σαφές πως δε θα σταματήσει τον αγώνα του και θα συνεχίσει μέχρι τέλους.

Η αλληλεγγύη που δέχεται είναι τεράστια, με εκατοντάδες πολίτες να συρρέουν στην πλατεία Συντάγματος κάθε μέρα εκφράζοντας την στήριξή τους στην άνιση μάχη που δίνει για δικαιοσύνη.

Όπως λέει ο κ. Ρούτσι, «ο κόσμος που έρχεται εδώ μας δίνει δύναμη».

Αυτό που προκαλεί ωστόσο οργή είναι η κυβερνητική απάθεια και σιγή ιχθύος που κρατά η δικαιοσύνη, που για έκτη μέρα τώρα δεν έχει κουνηθεί φύλλο.

Το κερασάκι στην τούρτα αποτέλεσε βεβαίως η επίσκεψη του Γιώργο Σταμάτη, του βουλευτή της ΝΔ, στον κ. Ρούτσι, ο οποίος σύμφωνα με την καταγγελία του πατέρα, του ανέφερε πως έχει δει το παιδί του και τον ρώτησε τι ζητάει από το αίτημά του.

«Δεν έχει γίνει κάποια κίνηση από πολιτικής πλευράς. Δεν έχει έρθει κανείς από την κυβέρνηση παρά μόνο αυτός ο βουλευτής που είπα χθες. Πώς γίνεται εγώ 2,5 χρόνια να μην έχω δει ούτε φωτογραφία του παιδιού μου και να μου λέει “τι ζητάτε από την εκταφή του παιδιού σας ακριβώς;”. Του λέω "σοβαρά μιλάτε; Όλη η Ελλάδα έχει μάθει τι ζητάω και εσείς με ρωτάτε τι ζητάω;". και μου είπε ότι "ρωτάω γιατί έχω δει την φωτογραφία του παιδιού σας", είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ρούτσι.

«Και μου είπε κάποιες λεπτομέρειες που δεν τις ήξερα 2,5 χρόνια τώρα. Τον ρώτησα από πού τα ξέρει αυτά. Καταρχάς δεν με ρώτησε αν θέλω να τις μάθω τις λεπτομέρειες αυτές για το παιδί μου. Μου έχουν πει ότι η υπόθεση είναι ανοιχτή αναφορικά με το αίτημα εκταφής", πρόσθεσε ο πατέρας.

«Κάτι κρύβουν και ξέρουν πολύ καλά τι θα βρούμε στο φέρετρο του παιδιού μου. Από την αρχή είχε φανεί το έργο της κυβέρνησης. Δεν μας έχουν δώσει καμία απάντηση για τίποτα», υπογράμμισε ο κ. Ρούτσι.

Κάλεσμα συμπαράστασης στον Πάνο Ρούτσι την Κυριακή

Υπενθυμίζεται πως οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, Μαρία Καρυστιανού και Πάνος Ρούτσι, έστειλαν εξώδικη καταγγελία που κοινοποιήθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, ζητώντας να δοθεί άδεια εκταφής προκειμένου να εξακριβωθεί κατ’ αρχήν η ταυτότητά τους καθώς και η αιτία θανάτου τους, όπως έχουν κάθε δικαίωμα να αιτηθούν, με βάση την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).

Ο κ. Ρούτσι, σε δηλωσή του στην «Εφ.Συν.», είχε διαμηνύσει πως δεν πρόκειται να κάνει πίσω αν δεν δοθεί άδεια εκταφής του παιδιού του ώστε να γίνουν εξετάσεις από πραγματογνώμονες.

Ο αγώνας του Πάνου Ρούτσι προκάλεσε ακόμη και την παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος ανέφερε πως «δεν υπάρχει ηθικό έρεισμα στην επίμονη απόρριψη του αιτήματος των γονιών των θυμάτων να προχωρήσουν στην εκταφή των σορών των παιδιών τους. Έχουν απόλυτο δικαίωμα να διαπιστώσουν εάν τα λείψανα που βιαστικά και δίχως τον πρέποντα έλεγχο τους παραδόθηκαν προς ταφή, ανήκουν πράγματι στα παιδιά τους».

⇒ Για αύριο Κυριακή είναι προγραμματισμένη πορεία και συγκέντρωση συμπαράστασης στον απεργό πείνας, Πάνο Ρούτσι, στο κέντρο της Αθήνας στις 18:30