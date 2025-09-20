Καταγγελία παραβίασης προσωπικών δεδομένων στις συγκοινωνίες

Η καταγγελία αφορά τη λειτουργία της πλατφόρμας report.oasa. gr, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να καταθέτουν ανώνυμα καταγγελίες αξιολόγησης προσωπικού και συγκοινωνιακού έργου

Η Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδος (ΟΣΜΕ) δημοσίευσε «κενά» και παραβιάσεις της νομοθεσίας προσωπικών δεδομένων στην πλατφόρμα καταγγελιών report.oasa. gr, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να καταθέτουν ανώνυμα καταγγελίες αξιολόγησης προσωπικού και συγκοινωνιακού έργου, συνοδευόμενες από φωτογραφίες ή βίντεο.

Η πλατφόρμα παρουσιάστηκε με διθυράμβους από την ηγεσία του υπουργείου Υποδομών, αλλά φανερώνεται πως ο σχεδιασμός είναι πρόχειρος και τα κενά ασφαλείας υπαρκτά. Ειδικότερα, η Ομοσπονδία αναφέρει πως υπάρχει απεικόνιση προσώπων χωρίς συναίνεση, παρουσιαστεί επίσημο κείμενο ή ΦΕΚ που να εξηγεί πως θα γίνεται η επεξεργασία, η αποθήκευση και η διαγραφή των δεδομένων, δεν υπάρχει σαφής πρόβλεψη για το ποιος φορέας είναι υπεύθυνος επεξεργασίας. Παράλληλα, η ανωνυμία του καταγγέλλοντος επιτρέπει ψευδείς ή ανώνυμες καταγγελίες εις βάρος εργαζομένων.

Αναλυτικά η καταγγελία - επιστολή στον υπουργό

Παραβίαση προσωπικών δεδομένων μέσω της πλατφόρμας καταγγελιών report.oasa.gr

Κύριε Υπουργέ,

Με αφορμή τις πρόσφατες ανακοινώσεις σας σχετικά με τη λειτουργία της πλατφόρμας report.oasa.gr, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να καταθέτουν ανώνυμα καταγγελίες αξιολόγησης προσωπικού και συγκοινωνιακού έργου, συνοδευόμενες από φωτογραφίες ή βίντεο, εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας.

Η πρωτοβουλία αυτή, όπως παρουσιάστηκε από τα μέσα ενημέρωσης, εγείρει σοβαρά ζητήματα παραβίασης του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί προσωπικών δεδομένων και ειδικότερα του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), καθώς και του ν. 4624/2019.

Συγκεκριμένα:

1. Απεικόνιση προσώπων χωρίς συναίνεση: Η λήψη και υποβολή φωτογραφιών ή βίντεο επιβατών και εργαζομένων, χωρίς την έγκρισή τους, συνιστά επεξεργασία προσωπικών δεδομένων χωρίς νόμιμη βάση.

2. Έλλειψη διαφάνειας: Δεν έχει παρουσιαστεί επίσημο κείμενο ή ΦΕΚ που να εξηγεί πως θα γίνεται η επεξεργασία, η αποθήκευση και η διαγραφή των δεδομένων.

3. Κίνδυνος καταχρήσεων: Η ανωνυμία του καταγγέλλοντος, σε συνδυασμό με την ελεύθερη αποστολή οπτικού υλικού, δημιουργεί περιβάλλον πιθανών ψευδών ή κακόβουλων καταγγελιών εις βάρος εργαζομένων.

4. Απουσία εγγυήσεων: Δεν υπάρχει σαφής πρόβλεψη για το ποιος φορέας είναι υπεύθυνος επεξεργασίας, ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα και για πόσο διάστημα διατηρούνται.

Η πρακτική αυτή όχι μόνο θίγει τα θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων και των επιβατών, αλλά και υπονομεύει την εμπιστοσύνη στο συγκοινωνιακό έργο.

Ως Ομοσπονδία ζητάμε:

Να δοθεί άμεσα στη δημοσιότητα το πλήρες νομικό κείμενο που διέπει τη λειτουργία της πλατφόρμας.

Να ζητηθεί η γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Να αποσυρθεί κάθε διαδικασία που επιτρέπει την ανεξέλεγκτη συλλογή και χρήση εικόνας και ήχου σε βάρος επιβατών και εργαζομένων, μέχρι να διασφαλιστεί πλήρως η συμμόρφωση με το εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Οι δημόσιες συγκοινωνίες οφείλουν να είναι ασφαλείς, αξιόπιστες, και διαφανείς για όλους – όχι πεδίο παραβίασης προσωπικών ελευθεριών.