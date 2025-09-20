Πτώση δέντρου στην πλατεία Aγίας Ειρήνης, δύο τραυματίες

Η πτώση δέντρου στην πλατεία Αγίας Ειρήνης, στο Μοναστηράκι της Αθήνας, προκάλεσε τον τραυματισμό δύο ατόμων, ενός άνδρα και μίας γυναίκας, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ.

Η πτώση του δέντρου έγινε κάτω από αδιευκρίνιστες έως τώρα συνθήκες. Στο σημείο έφτασε το ΕΚΑΒ για τις πρώτες βοήθειες και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ο άνδρας τραυματίστηκε ελαφρά στην πλάτη.

Στο σημείο σπεύδει και η πυροσβεστική για να ανασύρει το δέντρο.

περισσότερα σε λίγο...