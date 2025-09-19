Ο Παναγιώτης Δημητράς κατηγορεί το ΑΠΕ – ΜΠΕ για ψευδή αναφορά

Τι απαντά σχετικά με δημοσίευμα που κάνει λόγο για άσκηση ποινικής δίωξης εις βάρος του σε βαθμό κακουργήματος.

Με μια εκτενή απάντηση ο Παναγιώτης Δημητράς, επικεφαλής του ελληνικού τμήματος του Παρατηρητηρίου των συμφωνιών του Ελσίνκι, κατηγορεί το ΑΠΕ - ΜΠΕ για ψευδή αναφορά με σκοπό την σπίλωσή του, σχετικά με σημερινό τηλεγράφημα που ανέφερε πως διώκεται για κακούργημα έπειτα από τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης που ξεκίνησε στα μέσα του 2023 μετά τη διαβίβαση στην Εισαγγελία, πορίσματος της Αρχής για την Καταπολέμηση της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων.

Το θέμα δεν είναι καινούργιο, καθώς τον Μάιο του 2023 ο Παναγιώτης Δημητράς είχε προχωρήσει ξανά σε σχετική διάψευση (διαβάστε σχετικά Διαψεύδει τις χρηματοδοτήσεις, καταγγέλλει εκστρατεία σπίλωσης ο Π. Δημητράς)

Η απάντηση του Παναγιώτη Δημητρά

Παναγιώτης Δημητράς: άγνοια για φερόμενη ποινική δίωξη – στοχεύει σε σπίλωσή του – Έσοδα ΕΠΣΕ δαπανώνται για πραγματοποίηση σκοπού του όπως αποφάνθηκε η ΔΟΥ Αγίας Παρασκευής

19/09/2025

Δήλωση Παναγιώτη Δημητρά (19/9/2025)

Για άλλη μια φορά μαθαίνω σήμερα από το ΑΠΕ για φερόμενη δίωξή μου για απιστία σε βαθμό κακουργήματος όπως στις 31 Μαΐου 2023 είχα μάθει πάλι από το ΑΠΕ πως «από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος διατάχθηκε η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων (τραπεζικοί λογαριασμοί και θυρίδες, κ.λπ.) του Παναγιώτη Δημητρά αλλά και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)». Ενάμιση μήνα αργότερα, πληροφορήθηκα πως η «Αρχή Νομιμοποίησης Εσόδων Από Παράνομες Δραστηριότητες» είχε διατάξει τη δέσμευση ΜΟΝΟ ΕΝΟΣ προσωπικού λογαριασμού μας (και κανενός άλλου λογαριασμού προσωπικού ή της ΜΚΟ, ούτε -ΑΝΥΠΑΡΚΤΩΝ άλλωστε- «θυρίδων κτλ») επειδή δήθεν χρηματοδοτήσεις ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2010-2016 συνολικού ύψους 178.666,80 ευρώ διατέθηκαν δήθεν για άλλους σκοπούς.

Το τότε δημοσίευμα του ΑΠΕ αποτελούσε παραβίαση του υπηρεσιακού απορρήτου που ορίζει ο Ποινικός Κώδικας αλλά και ο Νόμος για την «Αρχή Νομιμοποίησης Εσόδων Από Παράνομες Δραστηριότητες» και συκοφαντική δυσφήμηση με δόλο αφού ουδέποτε δημοσίευσε την απάντηση του Παναγιώτη Δημητρά ούτε τα κείμενα καταδίκης των διώξεων του Παναγιώτη Δημητρά τόσο από 77 ελληνικές και διεθνείς ΜΚΟ όσο και κυρίως από την Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ για τους Υπερασπιστές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την Επίτροπο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Υπενθυμίζεται πως, στις 16 Ιουνίου 2023, «Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ισίδωρος Ντογιάκος κοινοποίησε στις εισαγγελικές αρχές της Καλαμάτας, που ερευνούν το τραγικό στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 78 άνθρωποι, παλαιότερη εισαγγελική του εγκύκλιο στην οποία σημειώνεται ότι είναι μυστική η οποιαδήποτε ποινική έρευνα και κανείς δεν δικαιούται να λάβει γνώση της ποινικής δικογραφίας, είτε άμεσα είτε έμμεσα» . Για το λόγο αυτό υποβλήθηκαν τότε μήνυση και αγωγή κατά του ΑΠΕ και μήνυση κατά της «Αρχής Νομιμοποίησης Εσόδων Από Παράνομες Δραστηριότητες» που προφανώς διέρρευσε στο ΑΠΕ και μάλιστα παραποιημένη την «είδηση», ενώ υποβλήθηκαν δύο προσφυγές στο ΕΔΔΑ για τη εννεάμηνη δέσμευση του ενός και μόνο λογαριασμού και για την εννεάμηνη παράταση της δέσμευσης η οποία φυσικά έχει αρθεί από την 1 Δεκεμβρίου 2024. Το ΕΔΔΑ έκρινε τις προσφυγές κατ’ αρχή παραδεκτές και τις κατέγραψε ώστε μελλοντικά να τις κοινοποιήσει στην Ελλάδα. Προφανώς θα υποβληθούν και πάλι μήνυση και αγωγή κατά του ΑΠΕ τόσο για παραβίαση του υπηρεσιακού απορρήτου όσο και για τη συκοφαντική επιμονήτου πως υπάρχει «διαταγή δέσμευσης τόσο των περιουσιακών στοιχείων του κ. Δημητρά όσο και των ΜΚΟ που ελέγχει», ενώ πλέον γνώριζε την αλήθεια και από τα δικόγραφα των προηγουμένων δικών, πως ποτέ δεν δεσμεύθηκαν γενικά «τα περιουσιακά στοιχεία του κ. Δημητρά και των ΜΚΟ που ελέγχει» και πως η δέσμευση ενός και μόνο λογαριασμού έχει αρθεί πριν 10 μήνες, αλλά και την ψευδή αναφορά του σε εμφανιζόμενη ως σημερινή δήθεν δήλωση του Παναγιώτη Δημητρά, που αποτελεί απόσπασμα δήλωσής του στις 31 Μαΐου 2023. Για άλλη μια φορά το ΑΠΕ δεν επιδίωξε να έχει σημερινή δήλωση.

Η αναφερόμενη στο δημοσίευμα «προκαταρκτική εξέταση» δεν υπήρξε ποτέ σύννομη αφού όπως έχουμε αναφέρει σε προσφυγή για την ακυρότητά της «κληθήκαμε να παράσχουμε εξηγήσεις χωρίς γνωστοποίηση των θεμάτων επί των οποίων οφείλουμε να παράσχουμε εξηγήσεις, και αναφέραμε νομολογία πως υπάρχει απόλυτη ακυρότητα παρόμοιας κλήσης κατ’ άρθρο 171.1δ, λόγω απουσίας ενημέρωσής μας κατά την προκαταρκτική εξέταση με περιγραφή με επαρκείς λεπτομέρειες των πραγματικών περιστατικών, περιλαμβανομένων, όπου είναι γνωστοί, και του χρόνου και τόπου τέλεσης των δήθεν αξιόποινων πράξεών μας, για τη διάπραξη των οποίων είμαστε ύποπτοι» και «προσθέσαμε πως προσβάλλεται κάθε αρχή δίκαιης δίκης και αμεροληψίας με την απουσία από τη δικογραφία των εγγράφων του φακέλου της υπόθεσης της «Αρχής Νομιμοποίησης Εσόδων Από Παράνομες Δραστηριότητες» στα οποία βασίζεται η αναφορά της «Αρχής Νομιμοποίησης Εσόδων Από Παράνομες Δραστηριότητες». Παράλληλα, είχαμε από την αρχή αναφέρει στις προσφυγές μας αυτές πως, ούτως ή άλλως, «το ποσό των 178.666,80 ευρώ δαπανήθηκε για να καλύψει τις δαπάνες της ΜΚΟ ύψους 165.783,29 ευρώ για τα έτη 2010-2016 και μέρος της συσσωρευμένης ζημίας η οποία μειώθηκε σε 52.577,83 ευρώ στο τέλος του 2016, όπως φαίνεται και στις ετήσιες εταιρικές δηλώσεις στη ΔΟΥ Χολαργού που επισυνάψαμε στη δικογραφία και τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς μας.»

Σημειώνεται πως μετά από έλεγχο η ΔΟΥ Αγίας Παρασκευής -τον οποίο απέκρυψε η «Αρχή Νομιμοποίησης Εσόδων Από Παράνομες Δραστηριότητες»– αποφάνθηκε πως «τα ΕΣΟΔΑ της ΜΚΟ προέρχονται από Επιδοτήσεις – Επιχορηγήσεις για τις υπηρεσίες που παρείχε στα πλαίσια των σκοπών της εταιρείας, οι ΔΑΠΑΝΕΣ της έγιναν για την πραγματοποίηση του σκοπού της, ΕΙΝΑΙ ΖΗΜΙΟΓΟΝΟΣ και ΔΕΝ ΠΑΡΑΞΕΚΛΙΝΕ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΗΣ»».

Η προσφυγή μας για σύννομη εξέταση της ακυρότητας της προκαταρκτικής εξέτασης εκκρεμεί και κατά συνέπεια κάθε τυχόν ενέργεια πριν εξετασθεί η προσφυγή για ακυρότητα είναι προφανώς μη σύννομη και μοναδικό στόχο έχει την εκ νέου σπίλωση του Παναγιώτη Δημητρά με δόλο όπως φαίνεται και από τη γνωστοποίηση στο ΑΠΕ και μέσω αυτού σε πάμπολλα μέσα, για αυτό και θα υπάρξει ανάλογη νομική αντιμετώπιση αυτών που διέρρευσαν τη φερόμενη δίωξη στο ΑΠΕ.

Το τηλεγράφημα του ΑΠΕ - ΜΠΕ

Αντιμέτωπος με το αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος της απιστίας είναι ο επί σειρά ετών επικεφαλής του ελληνικού τμήματος του Παρατηρητηρίου των συμφωνιών του Ελσίνκι Παναγιώτης Δημητράς μετά από ποινική δίωξη που άσκησε σε βάρος του η Εισαγγελία Πρωτοδικών.

Η δίωξη ασκήθηκε μετά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης που ξεκίνησε στα μέσα του 2023 μετά τη διαβίβαση στην Εισαγγελία, πορίσματος της Αρχής για την Καταπολέμηση της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων. Στο πόρισμα φαίνεται ότι ελεγκτές της Αρχής διαπιστώνουν ότι δεν υπήρξε ορθή διαχείριση των επίμαχων κονδυλίων και ότι δεν διατέθηκαν για τους σκοπούς που είχαν εγκριθεί από ευρωπαϊκούς και άλλους φορείς.

Για την υπόθεση εκδόθηκε από την Αρχή, διαταγή δέσμευσης τόσο των περιουσιακών στοιχείων του κ. Δημητρά όσο και των ΜΚΟ που ελέγχει.

Ο ίδιος ο κατηγορούμενος αρνείται όσα του καταλογίζονται, αναφερόμενος σε «εκστρατεία σπίλωσης του». Σε δήλωσή του, ανέφερε πως «οι φερόμενες χρηματοδοτήσεις για την υποστήριξη των ανθρώπινων δικαιωμάτων που δήθεν διατίθενται για άλλους σκοπούς είναι ανύπαρκτες. Το μοναδικό χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα αφορά την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους και είναι αναρτημένο από τη χρηματοδότρια Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

Η δικογραφία, στην οποία περιλαμβάνεται και συγγενικό πρόσωπο του κ. Δημητρά, έχει ήδη ανατεθεί σε Ανακριτή.