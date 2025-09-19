Αθήνα, 22°C
Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου, 2025
Ασθενοφόρο νεκρός
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Κοζάνη: Από οβίδα του Β Παγκοσμίου Πολέμου η έκρηξη με τραυματίες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Νέα τροπή στις έρευνες για το σοβαρό εργατικό ατύχημα. Ακρωτηριάστηκε ο ένας από τους δύο τραυματίες

Νέα τροπή λαμβάνουν οι έρευνες στην έκρηξη που έγινε νωρίς το μεσημέρι σε μάντρα με σκαπτικά μηχανήματα στο Τσοτύλι Κοζάνης.

Οι αστυνομικοί αργά το απόγευμα εντόπισαν θραύσματα πυρομαχικών στο σημείο έκρηξης με αποτέλεσμα οι έρευνες να παίρνουν άλλη τροπή.

Ενημερώθηκε αμέσως το αρμόδιο τμήμα του Στρατού και οι πυροτεχνουργοί που έφθασαν στο σημείο μετά από έρευνα διαπίστωσαν ότι η έκρηξη προήλθε από οβίδα του Β Παγκοσμίου πολέμου την οποία φαίνεται ότι οι δύο τραυματίες υπό αδιευκρίνιστες μέχρι τώρα συνθήκες επιχείρησαν να επεξεργαστούν.

Σημειώνεται ότι ο ένας εκ των δύο τραυματιών μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε σοβαρή κατάσταση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ακρωτηριάστηκε.


 

Κοζάνη: Από οβίδα του Β Παγκοσμίου Πολέμου η έκρηξη με τραυματίες

