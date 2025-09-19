Η καταγγελία του Πάνου Ρούτσι για τον Γιώργο Σταμάτη και η διάψευση του βουλευτή της Ν.Δ. [βίντεο]

Ο πατέρας του Ντένι που σκοτώθηκε στα Τέμπη ανέφερε πως ο βουλευτής της Ν.Δ. του είπε πως έχει δει σε φωτογραφίες τη σορό του παιδιού του.

Αίσθηση προκάλεσαν τα όσα συνέβησαν σε πρωινή εκπομπή του Open, όπου μίλησε ο Πάνος Ρούτσι, ο άνθρωπος που κάνει απεργία πείνας έξω από τη βουλή ζητώντας να δοθεί άδεια για εκταφή του γιου του Ντένις, ο οποίος σκοτώθηκε στο έγκλημα των Τεμπών.

Ο χαροκαμένος πατέρας βρίσκεται στην πέμπτη ημέρα απεργίας πείνας και, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό, ανέφερε πως ένας βουλευτής τον πλησίασε και του είπε ότι «έχει δει σε φωτογραφίες τη σορό του παιδιού του».

Σύμφωνα με τον Πάνο Ρούτσι ο εν λόγω βουλευτής τον έχει επισκεφθεί δύο φορές πριν από τρεις ημέρες, ζητώντας του να σταματήσει να επιμένει στο αίτημά του για εκταφή.

Σε ερώτηση του δημοσιογράφου είπε «ακριβώς. Βουλευτής είναι, κυβερνητικός, δεν θέλω να πω το όνομα. Δυσκολεύομαι αρκετά, είναι κάποιος που ήρθε δύο φορές κιόλας, πριν από τρεις ημέρες και σήμερα» για να προσθέσει «εγώ θέλω να πω, είναι με ποιο δικαίωμα έρχεται και μου λέει τέτοιες λεπτομέρειες που εγώ δεν ήθελα ποτέ να μάθω για το παιδί μου μετά από δυόμισι χρόνια».

Μετά από επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων, ο Πάνος Ρούτσι, κατονόμασε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιώργο Σταμάτη.

Λίγη ώρα αργότερα ο κ. Σταμάτης πραγματοποίησε παρέμβαση στην εκπομπή διαψεύδοντας κατηγορηματικά τα λόγια του απεργού πείνας, σημειώνοντας ότι δεν έχει δει φωτογραφίες της σορού.

«Πράγματι τον επισκέφθηκα για να δω πώς είναι με την υγεία του. Μού μετέφεραν ότι είπε κάτι που δεν ισχύει. Εγώ δεν έχω δει καμία φωτογραφία καμίας σορού, δεν έχω τέτοια εξουσιοδότηση, δεν είμαι εμπλεκόμενος. Του μετέφερα, απ’ αυτά που γνωρίζω, ότι οι άνθρωποι που έχουν χάσει τη ζωή τους, έχουν φωτογραφηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη λήψη DNA» είπε χαρακτηριστικά.

Τα λόγια του βουλευτή της Ν.Δ. προκάλεσαν την αντίδραση του Πάνου Ρούτσ, ο οποίος επέμεινε στην καταγγελία του για να θέσει το ερώτημα πώς γίνεται ένας βουλευτής να γνωρίζει τόσες λεπτομέρειες για τη σορό του γιου του.