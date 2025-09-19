Καίγεται βιομηχανία με ξυλεία στο Μενίδι - Μήνυμα 112 για επικίνδυνους καπνούς

Στις φλόγες έχει τυλιχθεί βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή Αχαρνών (Μενίδι) Αττικής.
Πρόκειται για βιομηχανία με ξυλεία, γεγονός που δημιουργεί μεγάλα σύννεφα μαύρων καπνών. Εξαιτίας της αποπνικτικής ατμόσφαιρας, εκδόθηκε μήνυμα μέσω του 112, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, έχοντας κλειστές πόρτες και παράθυρα.
Η εν λόγω εγκατάσταση καίγεται ολοσχερώς, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο επέκτασης της φωτιάς σε διπλανές εγκαταστάσεις. Για τον λόγο αυτό, υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο.
Επί τόπου επιχειρούν 44 πυροσβέστες με 20 οχήματα και 2 ελικόπτερα.
