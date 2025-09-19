Ανακαίνιση 5 εκατ. ευρώ, αλλά ξέχασαν... την πυρασφάλεια

Ο επιχειρηματίας που το μίσθωσε έναντι 125.000 ευρώ τον χρόνο κατήγγειλε τη σύμβαση για σοβαρές κακοτεχνίες και ουδέποτε παρέλαβε το κτίριο, το οποίο λειτουργούσε με ευθύνη του δήμου ● Οι μηχανικοί που διορίστηκαν από το ΤΕΕ Μαγνησίας διαπίστωσαν ότι «τα δομικά στοιχεία της ανωδομής του κτιρίου στερούνται πυράντοχης βαφής», δηλαδή ο μεταλλικός σκελετός που αποτελεί τη βάση του κτιρίου δεν έχει τις απαιτούμενες από τη νομοθεσία προδιαγραφές ασφάλειας σε περίπτωση πυρκαγιάς

Σοβαρά ζητήματα ασφαλείας του δημοτικού πάρκινγκ στο κέντρο του Βόλου, που βάζουν σε δυνητικό κίνδυνο εκατοντάδες ανθρώπους καθημερινά στην πόλη, έχουν διαπιστωθεί σε μια υπόθεση που έχει πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης. Πρόκειται για έναν πολυώροφο σταθμό στάθμευσης αυτοκινήτων στην οδό Φιλελλήνων, με μεταλλική ανωδομή, ο οποίος σε περίπτωση πυρκαγιάς κινδυνεύει ακόμα και με κατάρρευση, όπως αναφέρει σχετική έκθεση εμπειρογνωμόνων του ΤΕΕ. Στον αντίποδα, αν πιστέψει κανείς τον δήμαρχο Βόλου, Αχιλλέα Μπέο, «το πάρκινγκ είναι άρτιο, λειτουργικό και έχει ασφάλεια σε όλα τα επίπεδα» και «μέχρι το 2029 το κτίριο είναι ασφαλές ως προς την πυρασφάλεια».

Ωστόσο τον ορισμό ειδικών πραγματογνωμόνων ζήτησε πρόσφατα με απόφασή της η Ελληνική Δικαιοσύνη, προκειμένου να διαπιστωθεί η καταλληλότητα του κτιρίου με βάση τις σύγχρονες προδιαγραφές πυροπροστασίας και τα όσα προβλέπει η νομοθεσία για αυτού του τύπου τα μεταλλικά κτίρια. Οπως αναφέρει και η εφημερίδα «Μαγνησία», η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου εκδόθηκε πριν από έναν μήνα περίπου κατόπιν αγωγής που κατέθεσε η προηγούμενη μισθώτρια του δημοτικού πάρκινγκ (ManolloGroup), με την οποία ζητούνταν η λύση της μίσθωσης με υπαιτιότητα του Δήμου Βόλου λόγω σοβαρών τεχνικών προβλημάτων του κτιρίου που το καθιστούσαν ακατάλληλο προς χρήση και λειτουργία και την επιστροφή του ποσού των 62.500 ευρώ της εγγυητικής που είχε καταθέσει για τη μίσθωση.

Το 2021 το κτίριο ανακαινίστηκε ύστερα από 15 χρόνια απραξίας και χαρακτηρίστηκε από τον δήμαρχο «κόσμημα» με 252 θέσεις πάρκινγκ, ενώ κόστισε 5 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία ManolloGroup είχε πλειοδοτήσει το καλοκαίρι του 2023 στον διαγωνισμό του Δήμου Βόλου για την παραχώρηση της διαχείρισης του πολυώροφου σταθμού με ετήσιο μίσθωμα 125.000 ευρώ. Ο επιχειρηματίας, ο οποίος φαίνεται πως είχε παλαιότερα καλές σχέσεις με τον δήμαρχο, προχώρησε τότε σε διαρκείς εκκλήσεις προς τη δημοτική αρχή και τους υπηρεσιακούς παράγοντες του δήμου να του προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την έκδοση της σχετικής άδειας από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας. Ο ίδιος όμως οδηγήθηκε σε αδιέξοδο με συνέπεια να καταγγείλει τη σύμβαση μίσθωσης.

Τον Ιανουάριο του 2024 παραχώρησε συνέντευξη Τύπου καταγγέλλοντας δημοσίως τον Δήμο Βόλου για σοβαρές κακοτεχνίες και χαρακτηρίζοντας μάλιστα το κτίριο «ερείπιο». Οπως είχε επισημάνει τότε ο δικηγόρος του κ. Χαρμάνης, η εταιρεία του επιχειρηματία ουδέποτε παρέλαβε το κτίριο το οποίο λειτουργούσε με ευθύνη του δήμου, τονίζοντας ότι «δεν θα αναλάμβανε ένα κτίριο που έχει κριθεί από τους ειδικούς ως επικίνδυνο, καθώς έχει τεράστιες ελλείψεις και στερείται ακόμη και πυρασφάλειας».

Εκθεση πραγματογνωμόνων

Σύμφωνα με την πραγματογνωμοσύνη, η οποία είναι στη διάθεση της «Εφ.Συν.» και την οποία διενήργησαν στο πάρκινγκ της Φιλελλήνων δύο μηχανικοί που διορίστηκαν από το ΤΕΕ Μαγνησίας, «προκύπτει ότι τα δομικά στοιχεία της ανωδομής του κτιρίου στερούνται πυράντοχης βαφής», δηλαδή ο μεταλλικός σκελετός που αποτελεί τη βάση του κτιρίου δεν έχει τις απαιτούμενες από τη νομοθεσία προδιαγραφές παθητικής πυροπροστασίας για τη διασφάλιση σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Οπως σημειώνουν στην έκθεσή τους οι πραγματογνώμονες, η έλλειψη πυράντοχης βαφής 60’ τύπου PROMAT είναι εύρημα που κρίνεται ως πολύ σημαντικό, καθώς σε περίπτωση πυρκαγιάς, εφόσον για οποιονδήποτε λόγο δεν γίνει άμεσα η κατάσβεσή της, τα φέροντα δομικά στοιχεία εκτεθειμένα σε υψηλή θερμοκρασία υφίστανται σημαντική μείωση της φέρουσας ικανότητάς τους με κίνδυνο κατάρρευσης.

Εύλογα προκύπτει το ερώτημα: αφού δόθηκαν τόσα χρήματα για την ανακαίνιση του κτιρίου, γιατί άραγε δεν τηρήθηκαν οι υποχρεωτικοί κανόνες ασφαλείας για τις μεταλλικές κατασκευές;

Σημειώνεται ότι τον Σεπτέμβριο του 2023 η πυροσβεστική υπηρεσία Βόλου κλήθηκε να κατασβέσει φωτιά που ξέσπασε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο εντός του σταθμού, ευτυχώς χωρίς να επεκταθεί σε άλλα παρακείμενα, αποκαλύπτοντας ωστόσο ότι το σύστημα πυρόσβεσης δεν λειτουργούσε λόγω της χαμηλής τάσης της παροχής ρεύματος με την οποία λειτουργούσε το πάρκινγκ!

Τα παραπάνω αποτελούν αντικείμενο και ποινικής έρευνας που διενεργεί η Εισαγγελία Βόλου, η οποία βρίσκεται στο στάδιο της προανάκρισης. Εν τω μεταξύ στο μικροσκόπιο ειδικού κλιμακίου ελέγχου από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους βρίσκεται εδώ και περίπου έναν μήνα η οικονομική υπηρεσία του Δήμου Βόλου για τις συμβάσεις που αφορούν τη μίσθωση του πάρκινγκ κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας.