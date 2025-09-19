Σε εξέλιξη το ταξίδι των ελληνικών πλοίων για τη Γάζα

Η ελληνική αποστολή του Global Sumud Flotilla, με 46 συνολικά αλληλέγγυους συνεχίζουν το ταξίδι τους με προορισμό τη Λωρίδα της Γάζας, με σκοπό να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια σπάζοντας τον ισραηλινό αποκλεισμό.
Από προχθές το βράδυ, τα έξι σκάφη της ελληνικής αποστολής βρίσκονται στο λιμάνι της Μήλου.
Τα δύο σκάφη του March to Gaza Greece από την Κυριακή το βράδυ, είχαν σταθμεύσει στον όρμο του Φοίνικα Σύρου λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, όπου συνενώθηκαν με 4 ακόμα (δύο ελβετικά, ένα αυστριακό κι ένα ολλανδικό) και την Τετάρτη το πρωί αναχώρησαν από τη Σύρο με κατεύθυνση το Νότιο Αιγαίο.
Εκεί περιμένουν να συναντηθούν με τον διεθνή στόλο που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη Σικελία, προκειμένου όλοι μαζί να σαλπάρουν προς τον τελικό τους προορισμό.
Τα τέσσερα σκάφη φέρουν τα ονόματα-σύμβολα «Οξυγόνο», «Βαγγέλης Πισσίας», «Παύλος Φύσσας», «Ahed Tamimi» και τα άλλα δύο «Free Willy» και «Ηλέκτρα».
Τα έξι σκάφη κινούνται ή σταθμεύουν ανάλογα με την πορεία του διεθνούς στολίσκου και τις καιρικές συνθήκες, ενώ η θέση και η πορεία τους είναι διαθέσιμη μέσω live tracker.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας