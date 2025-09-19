Αθήνα, 26°C
Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου, 2025
Πλοίο Παλαιστίνη
Το «Οξυγόνο», ένα από τα πλοία της ελληνικής αποστολής, στο λιμάνι της Σύρου, 14 Σεπτεμβρίου 2025 | EUROKINISSI

Σε εξέλιξη το ταξίδι των ελληνικών πλοίων για τη Γάζα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Τα πλοία «Οξυγόνο», «Βαγγέλης Πισσίας», «Παύλος Φύσσας», «Ahed Tamimi», «Free Willy» και «Ηλέκτρα» βρίσκονται στο λιμάνι της Μήλου και περιμένουν τα υπόλοιπα σκάφη του Global Sumud Flotilla για να συνεχίσουν όλα μαζί το ταξίδι ανθρωπιάς και αλληλεγγύης.

Η ελληνική αποστολή του Global Sumud Flotilla, με 46 συνολικά αλληλέγγυους συνεχίζουν το ταξίδι τους με προορισμό τη Λωρίδα της Γάζας, με σκοπό να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια σπάζοντας τον ισραηλινό αποκλεισμό.

Από προχθές το βράδυ, τα έξι σκάφη της ελληνικής αποστολής βρίσκονται στο λιμάνι της Μήλου.

Τα δύο σκάφη του March to Gaza Greece από την Κυριακή το βράδυ, είχαν σταθμεύσει στον όρμο του Φοίνικα Σύρου λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, όπου συνενώθηκαν με 4 ακόμα (δύο ελβετικά, ένα αυστριακό κι ένα ολλανδικό) και την Τετάρτη το πρωί αναχώρησαν από τη Σύρο με κατεύθυνση το Νότιο Αιγαίο.

Εκεί περιμένουν να συναντηθούν με τον διεθνή στόλο που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη Σικελία, προκειμένου όλοι μαζί να σαλπάρουν προς τον τελικό τους προορισμό.

Τα τέσσερα σκάφη φέρουν τα ονόματα-σύμβολα «Οξυγόνο», «Βαγγέλης Πισσίας», «Παύλος Φύσσας», «Ahed Tamimi» και τα άλλα δύο «Free Willy» και «Ηλέκτρα».

Τα έξι σκάφη κινούνται ή σταθμεύουν ανάλογα με την πορεία του διεθνούς στολίσκου και τις καιρικές συνθήκες, ενώ η θέση και η πορεία τους είναι διαθέσιμη μέσω live tracker.

Μπορείτε να δείτε την πορεία όλων σκαφών εδώ.

Σε εξέλιξη το ταξίδι των ελληνικών πλοίων για τη Γάζα

