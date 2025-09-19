Αθήνα, 24°C
Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου, 2025
ERTNEWS

Σοκαριστικό βίντεο από το τροχαίο στη Βουλιαγμένης με μία νεκρή και τρεις τραυματίες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn. gr
Πολύ σφοδρή σύγκρουση

Βίντεο που φανερώνει την τεράστια ταχύτητα που είχε αναπτύξει το όχημα και τη σφοδρότητα της φονικής σύγκρουσης έρχεται στο φως της δημοσιότητας, λίγες ώρες μετά το τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, τα μεσάνυχτα της Τετάρτης. 

Από τη σύγκρουση έχασε τη ζωή της μία 64χρονη γυναίκα και τραυματίστηκαν τρία άτομα. Στο βίντεο που δημοσιεύει η ΕΡΤ, καταγράφεται το όχημα του 21χρονου οδηγού να κινείται με υψηλή ταχύτητα στη μεσαία λωρίδα και να καρφώνεται στο πίσω μέρος του ακινητοποιημένου αυτοκινήτου που οδηγούσε η 64χρονη.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που είχε ως αποτέλεσμα το αυτοκίνητο της γυναίκας να εκσφενδονιστεί και να χτυπήσει σε κολώνα της λεωφόρου Βουλιαγμένης, προκαλώντας τον θανάσιμο και τραυματισμό της. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 21χρονος πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε διαδοχικά με δύο ακόμη οχήματα. 

Η τροχαία νοτιοανατολικής Αττικής συνεχίζει την προανάκριση για να εξακριβώσει τις συνθήκες του δυστυχήματος και εξετάζονται βίντεο από κάμερες ασφαλείας. 

Σοκαριστικό βίντεο από το τροχαίο στη Βουλιαγμένης με μία νεκρή και τρεις τραυματίες

