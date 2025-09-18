BDS Greece: Συλλαλητήρια το Σάββατο κατά της γενοκτονίας στη Γάζα

Σάββατο 20/09 — Συγκέντρωση Σύνταγμα/Βουλή (14.00) και συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα

• ενάντια στην κλιμάκωση της γενοκτονίας στη Γάζα

• κατά της συνένοχης στάσης της κυβέρνησης Μητσοτάκη

• για την επιβολή κυρώσεων της Ελλάδας στο Ισραήλ

• για την προστασία του Παγκόσμιου Στόλου Αλληλεγγύης

Στη Γάζα βρίσκεται σε εξέλιξη μια ανοιχτή γενοκτονία εδώ και σχεδόν δύο χρόνια. Χιλιάδες άνθρωποι δολοφονούνται, ολόκληρες γειτονιές ισοπεδώνονται, νοσοκομεία και σχολεία βομβαρδίζονται, εκατομμύρια άμαχοι ζουν αποκλεισμένοι χωρίς τροφή, νερό και φάρμακα. Η επίθεση του κράτους- δολοφόνου στην Πόλη της Γάζας συνιστά την «τελική λύση» που έχει εξαγγείλει εδώ και καιρό: πλήρης καταστροφή τη ζωής και των υποδομών, εκτοπίσεις, εξαφάνιση κάθε προοπτικής ύπαρξης του παλαιστινιακού λαού.

Η ελληνική κυβέρνηση ακολουθεί αυτή τη στιγμή τις χειρότερες τάσεις εντός της Ε.Ε. Κλείνει τα μάτια στα εγκλήματα, ενισχύει στρατιωτικές και πολιτικές συνεργασίες με το Ισραήλ, δίνει διπλωματική κάλυψη σε ένα καθεστώς γενοκτονίας και επιτρέπει την χρήση ελληνικών υποδομών για μεταφορά όπλων και καυσίμων για την τροφοδοσία της πολεμικής μηχανής της γενοκτονίας. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη καθιστά τη χώρα μας συνένοχη στη γενοκτονία.

Οι εκατοντάδες κινητοποιήσεις στη χώρα μέσα στο καλοκαίρι έδειξαν ξεκάθαρα ότι η κοινωνική πλειοψηφία δεν εκφράζεται από την επαίσχυντη στάση της κυβέρνησης Μητσοτάκη και την ανοχή που δείχνει μέρος της πολιτικής ζωής του τόπου. Το «Όχι στο Όνομα μας» έγινε πράξη με το μπλόκο του στρατιωτικού φορτίου στον Πειραιά, με τις αντιδράσεις απέναντι στο ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο στα λιμάνια του Αιγαίου, με τις συγκεντρώσεις σε πάνω από 120 σημεία σε όλη τη χώρα στις 10 Αυγούστου, αλλά και με μικρές, καθημερινές πράξεις αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό.

Την ίδια ώρα, η Παλαιστίνη αντιστέκεται περήφανα και το παγκόσμιο κίνημα αλληλεγγύης δυναμώνει. Οι πιέσεις για κυρώσεις καταφέρνουν αποτελέσματα ακόμη και σε ευρωπαϊκές χώρες: εμπάργκο όπλων και ενέργειας από τη Σλοβενία, σχεδιασμός εμπορικού εμπάργκο από την Ιρλανδία, επίσημες ανακοινώσεις για εμπάργκο όπλων από την Ισπανία. Σε όλο τον κόσμο, κυβερνήσεις, όπως της Βραζιλίας και της Κολομβίας επιβάλλουν επίσης κυρώσεις, ενώ οι κοινωνίες στρέφονται ενάντια στη συνενοχή, με διακοπή ακαδημαϊκών δεσμών σε πανεπιστήμια, διακοπή επενδύσεων από ασφαλιστικά ταμεία, διακοπή σχέσεων από δήμους. Ακόμα και οι πιο στενοί σύμμαχοι του Ισραήλ απειλούν ότι θα αναγνωρίσουν το Παλαιστινιακό κράτος- κάνοντας όμως ότι μπορούν για να μην μείνει τίποτα για να αναγνωριστεί ως κράτος.

Σε αυτήν την κρίσιμη στιγμή, πάνω από 40 πλοία από 44 χώρες και 5 ηπείρους συμμετέχουν στον Παγκόσμιο Στόλο Αλληλεγγύης — Global Sumud Flotilla, που επιχειρεί να ανοίξει ανθρωπιστικό διάδρομο και να σπάσει την πολιορκία της Γάζας. Το Ισραήλ τον αντιμετωπίζει ως απειλή, γιατί συμβολίζει τη στάση της παγκόσμιας πλειοψηφίας απέναντι στα εγκλήματά του. Δεκάδες κράτη (ανάμεσα τους η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Σλοβενία) έχουν ήδη δηλώσει πως επίθεση στον στόλο θα αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Στις 18 Σεπτέμβρη λήγει η προθεσμία 1 έτους που έδωσε η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στο Ισραήλ για να τερματίσει την παράνομη κατοχή και το απαρτχάιντ. Καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να συνεχίσει να σιωπά. Οι ΗΠΑ, η Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ με την πολιτική, διπλωματική και υλική στήριξη που παρέχουν κάνουν εφικτή τη γενοκτονία.

Ανταποκρινόμαστε στα καλέσματα που απευθύνουν εκείνες τις μέρες η Παλαιστινιακή κοινωνία για κλιμάκωση του αγώνα για επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ με το σύνθημα #DisruptComplicity και του Global Sumud Flotilla με σύνθημα #SoundTheAlarmForGaza για στήριξη του Παγκόσμιου Στόλου Αλληλεγγύης.

Δεν μένουμε αδρανείς. Κλιμακώνουμε την πίεση για να σταματήσει η γενοκτονία και να τερματιστεί η ελληνική συνενοχή.

Απαιτούμε:

• Καθολικό εμπάργκο όπλων και διακοπή στρατιωτικής συνεργασίας

• Κυρώσεις (εμπορικές, οικονομικές, ακαδημαϊκές, αθλητικές κλπ).

• Διακοπή όλων των συνεργασιών με το Ισραήλ μέχρι να τερματιστεί η κατοχή και να αποδοθεί δικαιοσύνη.

• Αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους

Καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να ακολουθήσει το παράδειγμα 16 κρατών (Ισπανία , Ιρλανδία, Σλοβενία ανάμεσα τους) που προειδοποίησαν το Ισραήλ ότι οποιαδήποτε επίθεση στον Παγκόσμιο Στόλο Αλληλεγγύης συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Να μην επιτρέψει σε καμία περίπτωση να στοχοποιηθούν Έλληνες πολίτες που συμμετέχουν σε μια καθαρά ανθρωπιστική αποστολή και οι οποίοι κάνουν πράξη το σύνθημα «Ποτέ Ξανά για όλους».

Απευθύνουμε κάλεσμα για διεξαγωγή πορειών και συγκεντρώσεων σε όλες τις πόλεις και περιοχές της χώρας, ώστε να αναδειχθεί η αλληλεγγύη του ελληνικό λαού στην Παλαιστίνη, η αντίθεση στη συνένοχη στάση της κυβέρνησης Μητσοτάκη και η στήριξη στον Παγκόσμιο Στόλο Αλληλεγγύης.

Συγκέντρωση Σύνταγμα/ Βουλή Σάββατο 20 Σεπτέμβρη| 14.00

MarchtoGaza Greece,

Παλαιστινιακή Παροικία Ελλάδος

Ένωση Παλαιστινίων Εργαζομένων

Συμμαχία Σταματήστε τον Πόλεμο

BDS Greece

Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό Λαό