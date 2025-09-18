Τίμησαν τον Παύλο, φώναξαν για την Παλαιστίνη

«Τέμπη, Πύλος, Παύλος, Παλαιστίνη, δεν υπάρχει ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη...», ήταν ένα από τα χαρακτηριστικά συνθήματα που ακούστηκαν δυνατά στην Κοκκινιά

Με διάχυτη την έκφραση αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό πραγματοποιήθηκαν οι πορείες μνήμης σε όλη τη χώρα για τη μαύρη επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα πριν από 12 χρόνια.

Μάλιστα, η μητέρα του Παύλου, Μάγδα Φύσσα, έκανε αναφορά στην Παλαιστίνη κατά τη διάρκεια της σύντομης ομιλίας της, ενώ κατέθεσε στο Μπλόκο της Κοκκινιάς, ένα κασκόλ με τη σημαία της Παλαιστίνης.

Η Μάγδα Φύσσα αφήνει στα κάγκελα του Μπλόκου της Κοκκινιάς ένα κασκόλ με τη σημαία της Παλαιστίνης

«Τέμπη, Πύλος, Παύλος, Παλαιστίνη, δεν υπάρχει ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη», ήταν ένα από τα χαρακτηριστικά συνθήματα που ακούστηκαν δυνατά στην κινητοποίηση που έγινε στο μέρος που δολοφονήθηκε ο 34χρονος μουσικός από το μέλος της Χρυσής Αυγής Γιώργο Ρουπακιά. Η δολοφονία αυτή συγκλόνισε τη χώρα, απογύμνωσε τη Χρυσή Αυγή και συνέβαλε στο να οδηγηθούν στο εδώλιο τα πρωτοκλασάτα στελέχη της: και να καταδικαστεί η εγκληματική οργάνωση το 2020.

Στην Κοκκινιά

Αρκετές χιλιάδες άνθρωποι έδωσαν το «παρών» στη μεγάλη αντιφασιστική πορεία που πραγματοποιήθηκε στη Μάντρα του Μπλόκου της Κοκκινιάς.

Της πορείας προηγήθηκε συγκέντρωση στο σημείο που δολοφονήθηκε (στις 18 Σεπτεμβρίου του 2013) ο Π. Φύσσας στο Κερατσίνι, όπου υπάρχει πλέον το μνημείο του. Εκεί, λίγο πριν ξεκινήσει η πορεία, η Μάγδα Φύσσα τοποθέτησε λουλούδια στο μνημείο και μετά χάιδεψε και φίλησε το ανάγλυφο του γιου της. Δίπλα της, συγγενείς και φίλοι του Παύλου.

η Μάγδα Φύσσα στο μνημείο του γιου της | EUROKINISSI

Η Μάγδα Φύσσα δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει όσους βρέθηκαν κοντά της. Στο πλευρό της, οργανώσεις και φοιτητικοί σύλλογοι, ΚΕΕΡΦΑ, αριστερές οργανώσεις, το ΠΑΜΕ, συλλογικότητες του αντιεξουσιαστικού χώρου κ.ά. Το «παρών» έδωσε και ο Γιάννης Μάγγος, πατέρας του Βασίλη.

#Γιάννης_Μάγγος : «Είμαστε εδώ για να δείξουμε ότι οι υποθέσεις μας είναι κοινές - Υπάρχουν πολιτικές αιτίες»#Φυσσας pic.twitter.com/xmlR6dM60V — Η ΑΥΓΗ (@AvgiOnline) September 18, 2025

Δηλώσεις πολιτικών

Παρόντες στο Κερατσίνι ήταν και εκπρόσωποι από πολιτικές παρατάξεις και συλλογικότητες.

Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ εκπροσώπησε ο βουλευτής και υπεύθυνος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων-Μεταναστευτικής Πολιτικής, Παύλος Χρηστίδης ο οποίος σε δηλώσεις του ανέφερε: «12 χρόνια μετά η φωνή του Παύλου αντηχεί μέσα μας, αντηχεί για δύναμη, για ελπίδα, αντηχεί τη φωνή της νέας γενιάς απέναντι στον φασισμό, απέναντι στα άκρα, απέναντι σε όσους σιωπούν στα σκοτάδια. Είμαστε εδώ για να τιμήσουμε την ιστορία του, την μνήμη του, είμαστε εδώ γιατί δεν φοβόμαστε. Είμαστε εδώ γιατί αυτό που συνέβη πριν 12 χρόνια έχει στιγματίσει μια ολόκληρη γενιά».

«Δώδεκα χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, η μνήμη του παραμένει ζωντανή. Όπως και ότι στάθηκε όρθιος απέναντι στο μίσος, απέναντι στον ρατσισμό, απέναντι στη βία και στις ανισότητες», ανέφερε σε δήλωσή του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, από το Κερατσίνι. Και πρόσθεσε: «Η μάχη κατά του φασισμού είναι μια μάχη η οποία δίνεται κάθε μέρα. Γιατί κάθε μέρα πρέπει να μιλάμε στους νέους και τις νέες της χώρας μας, να τους λέμε ότι ο φασισμός, οι ναζί και οι νεοναζί σημαίνουν διακρίσεις, σημαίνουν αδικία, σημαίνουν βία, σημαίνουν πόνο. Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία ενώνει τη φωνή του με τους Έλληνες και τις Ελληνίδες της Δημοκρατίας. Μένουμε όρθιοι, στεκόμαστε όρθιοι, διεκδικούμε μια προοδευτική Ελλάδα και καταπολεμούμε στη ρίζα του το φίδι του φασισμού και των ναζί. Ο Παύλος Φύσσας ζει. Έμεινε όρθιος. Είναι όρθιος στις σκέψεις μας, θα μείνει μαζί μας στους αγώνες».

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας τόνισε: «Ο φασισμός είναι γέννημα-θρέμμα του καπιταλιστικού συστήματος. Είχαμε προειδοποιήσει, είχαμε τονίσει λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσα από τους εγκληματίες της Χρυσής Αυγής ότι τον φασισμό «βαθιά κατάλαβε τον, δεν θα πεθάνει μόνος, τσάκισε τον». Αυτοί οι στίχοι είναι περισσότερο επίκαιροι σήμερα, που αποφυλακίζεται ο Μιχαλολιάκος, που ετοιμάζεται να αποφυλακιστεί ο Κασσιδιάρης.»

Στη Θεσσαλονίκη

Φωνάζοντας συνθήματα όπως «Ο Παύλος ζει τσακίστε τους ναζί» και κρατώντας πανό με συνθήματα κατά του ρατσισμού και του φασισμού, πλήθος κόσμου συμμετείχε στην αντιφασιστική πορεία στη Θεσσαλονίκη, που κινήθηκε σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Σημείο εκκίνησης και κατάληξης της πορείας ήταν η πλατεία Καμάρας.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν φοιτητές, μέλη αριστερών οργανώσεων, συλλογικοτήτων και κομμάτων της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς μαζί με άτομα που πρόσκεινται στον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο.

Στα Χανιά

Συγκέντρωση μνήμης πραγματοποιήθηκε στο κέντρο των Χανίων με τη συμμετοχή φοιτητικών συλλόγων, εργαζομένων, επαγγελματικών σωματείων, Αριστερών οργανώσεων, μελών του ΚΚΕ και εκπροσώπων συλλόγων γονέων και κηδεμόνων. Παράλληλα οι συμμετέχοντες διαμαρτυρήθηκαν για την αποφυλάκιση του Νίκου Μιχαλολιάκου δηλώνοντας πως «αποφάσεις όπως η συγκεκριμένη ενισχύουν όλα όσα γεννούν το φασισμό, ενώ είναι φανερή πρόκληση στους νέους που παλεύουν για Δημοκρατία, ελευθερία σκέψης και διαλόγου».

Όπως επισημάνθηκε στη διαμαρτυρία «12 χρόνια από την δολοφονική επίθεση των ταγμάτων εφόδου στους κομμουνιστές και συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ και λίγες ημέρες πριν την 12η επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα βγαίνει μια απόφαση με τη δικαιολογία «λόγων υγείας». Όλοι οι φοιτητές ζητάμε να αναιρεθεί τώρα η απαράδεκτη αυτή απόφαση και να γυρίσει ο Μιχαλολιάκος στη φυλακή».

Σύμφωνα με τους φοιτητές και μέλη του ΚΚΕ «στα Χανιά πληθαίνουν το τελευταίο διάστημα περιστατικά φασιστικής δράσης, όπως η επίθεση που έγινε σε συνδικαλιστές φοιτητές, εκλεγμένους στο Δ.Σ. των Φοιτητικών Συλλόγων του Πολυτεχνείου Κρήτης και μέλη της ΚΝΕ, η επίθεση στο σχολείο των Βρυσών από ομάδα φασιστών απέναντι σε μετανάστες εργάτες, ή ακόμα και η προσπάθεια να κατέβει η σημαία της Παλαιστίνης στο πανηγύρι της Καντάνου».