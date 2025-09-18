Πυρκαγιά στο Ακρωτήρι Χανίων σε χώρο υγειονομικής ταφής

Πυρκαγιά καίει αυτήν την ώρα χώρο υγειονομικής ταφής στο Ακρωτήρι Χανίων.

Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε οριοθετημένο τμήμα των εγκαταστάσεων της ΔΕΔΙΣΑ (Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) στο Ακρωτήρι Χανίων.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, περιοχή αυτήν την ώρα βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 35 πυροσβέστες και 10 οχήματα να επιχειρούν για την κατάσβεση.

Όπως μεταδίδει το neakriti.gr, η φωτιά καίει σε χώρο υγειονομικής ταφής, όπου υπάρχουν εύφλεκτα υλικά, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πυκνές αναθυμιάσεις λόγω του όγκου των απορριμμάτων, ωστόσο δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος για τους κατοίκους της περιοχής.