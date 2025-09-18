Φεστιβάλ Βιβλίου: Ισραηλινός έφτυσε και τραμπούκισε εκδότρια με αφορμή μια παλαιστινιακή σημαία

Την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη μια ακόμη κτηνώδης ισραηλινή επίθεση για να σβήσει από το χάρτη τη Γάζα και το λαό της, την ώρα που οι διασώστες ανασύρουν διαμελισμένα παιδικά κορμάκια από τα ερείπια, στη χώρα μας Ισραηλινοί τουρίστες (εντός ή εκτός εισαγωγικών) προκαλούν και με τη βία προσπαθούν να απαντήσουν σε κάθε μορφή εκδήλωσης αλληλεγγύης στο δοκιμαζόμενο λαό της Παλαιστίνης.

Την Τρίτη 16/9 το απόγευμα στο 53ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίον του Άρεως, Ισραηλινός επιτέθηκε λεκτικά σε συνάδελφό εκδότρια και κινήθηκε εναντίον της.

Αφορμή για την επίθεση ήταν η παλαιστινιακή σημαία που είναι αναρτημένη στο περίπτερο. Ο Ισραηλινός βγήκε εκτός εαυτού και αφού αποκάλεσε τους συναδέλφους «αντισημιτες φασίστες, ναζιστές», κατέληξε ότι «δεν υπάρχει Παλαιστίνη ούτε κράτος Παλαιστίνης, μόνο το μεγάλο κράτος του Ισραήλ». Στη συνέχεια αφού έφτυσε τη σημαία, τα βιβλία και την εκδότρια, εξαπέλυσε χυδαίες εκφράσεις προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας και κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος της. Τα χειρότερα αποτράπηκαν με την παρέμβαση έτερου συναδέλφου εκδότη που μπήκε «μπροστά» για να την προστατέψει.

Αυτό είναι ένα ακόμη περιστατικό από τα πάμπολλα που έχουν συμβεί τα τελευταίο διάστημα ανά την Ελλάδα, όπου ισραηλινοί που επισκέπτονται ή ζούνε στη χώρα μας με τσαμπουκά και με τη βία προσπαθούν να καταστείλουν κάθε φωνή - εκδήλωση αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό που υφίσταται γενοκτονία από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Περιστατικά που αποτυπώνουν το ήθος των στρατηγικών συμμάχων της χώρας μας.

Τέτοιες συμπεριφορές από Ισραηλινούς είναι προφανές ότι ενθαρρύνονται από τη στάση της κυβέρνησης που στηρίζει το κράτος δολοφόνο. Όχι μόνο δεν υπάρχει καμία συνέπεια σε βάρος τους, αντιθέτως η κυβέρνηση απειλεί με τον αντιρατσιστικό νόμο τους αλληλέγγυους στο δοκιμαζόμενο λαό της Παλαιστίνης.

Προφανώς και δεν ταυτίζουμε κάθε Ισραηλινό πολίτη με την κυβέρνησή του. Υπάρχουν Ισραηλινοί που αγωνίζονται ενάντια στην κατοχή, ενάντια στα εγκλήματα στη Γάζα. Άλλωστε, τέτοιες αντιδράσεις πληθαίνουν στο Ισραήλ.

Σε καμία περίπτωση όμως δε θα «κλείσουμε» τα μάτια σε περιστατικά που συμβαίνουν στο χώρο μας.

• Καταδικάζουμε την επίθεση που δέχτηκε η συνάδελφός μας

• Καλούμε τους διοργανωτές της Έκθεσης (Σύνδεσμο Εκδοτών Βιβλίου) να καταδικάσουν επίσης το γεγονός

• Καλούμε και όλους τους φορείς του βιβλίου να πάρουν θέση για το περιστατικό

• Καλούμε την κυβέρνηση να λάβει όλα τα μέτρα σε βάρος εκείνων των ισραηλινών που τραμπουκίζουν και ασκούν βία σε Έλληνες πολίτες

Την ανακοίνωση και το κάλεσμα καταδίκης συνυπογράφει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκδοτών Βιβλιοχαρτοπωλών

