«Ο Παύλος ζει...» - Η μεγάλη πορεία στη μνήμη του Π. Φύσσα

Ηχηρό μήνυμα κατά του φασισμού, καθώς συμπληρώνονται 12 χρόνια από τη δολοφονία που συγκλόνισε όλη τη χώρα.

Με τη μεγάλη αντιφασιστική πορεία στη Μάντρα του Μπλόκου της Κοκκινιάς, κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις για τη μαύρη επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα. Αντιφασιστικές συγκεντρώσεις στη μνήμη του Π. Φύσσα είχαν προγραμματιστεί και σε τουλάχιστον άλλες δέκα περιοχές της χώρας.

Η Μάγδα Φύσσα αφήνει στα κάγκελα του Μπλόκου της Κοκκινιάς ένα κασκόλ με τη σημαία της Παλαιστίνης #Φυσσας #παλαιστίνη pic.twitter.com/Vg26lozURQ — EFSYN (@EFSYNTAKTON) September 18, 2025

Εφ.Συν. - Μιχαήλ Άγγελος Κωνσταντόπουλος

Όπως είναι γνωστό, ο 34χρονος μουσικός δολοφονήθηκε πριν από 12 χρόνια από το μέλος της Χρυσής Αυγής Γιώργο Ρουπακιά. Η δολοφονία αυτή συγκλόνισε τη χώρα, απογύμνωσε τη Χρυσή Αυγή και συνέβαλε στο να οδηγηθούν στο εδώλιο τα πρωτοκλασάτα στελέχη της: και να καταδικαστεί η εγκληματική οργάνωση το 2020.

Η μητέρα του Παύλου, Μάγδα Φύσσα, κατέθεσε στο Μπλόκο ένα κασκόλ με σημαία της Παλαιστίνης.

Της πορείας προηγήθηκε συγκέντρωση στο σημείο που δολοφονήθηκε ο Π. Φύσσας στο Κερατσίνι, όπου υπάρχει πλέον το μνημείο του. Εκεί, λίγο πριν ξεκινήσει η πορεία, η Μάγδα Φύσσα τοποθέτησε λουλούδια στο μνημείο και μετά χάιδεψε και φίλησε το ανάγλυφο του γιου της.

η Μάγδα Φύσσα στο μνημείο του γιου της | EUROKINISSI

Εφ.Συν. - Μιχαήλ Άγγελος Κωνσταντόπουλος

Στο πλευρό της Μάγδας Φύσσα βρίσκονται το ΠΑΜΕ, οργανώσεις και φοιτητικοί σύλλογοι, ΚΕΕΡΦΑ, αριστερές οργανώσεις, συλλογικότητες του αντιεξουσιαστικού χώρου κ.ά. Το «παρών» δίνει ο Γιάννης Μάγγος, πατέρας του Βασίλη.

#Γιάννης_Μάγγος : «Είμαστε εδώ για να δείξουμε ότι οι υποθέσεις μας είναι κοινές - Υπάρχουν πολιτικές αιτίες»#Φυσσας pic.twitter.com/xmlR6dM60V — Η ΑΥΓΗ (@AvgiOnline) September 18, 2025

Στο σημείο βρίσκονται επίσης ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος και ο Παύλος Χρηστίδης από το ΠΑΣΟΚ.

ΟΠΚΕ ΚΑΙ ΔΙΑΣ ΕΧΟΥΝ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΓΙΑ ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ, ΣΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΥΛΟ ΦΥΣΣΑ#antireport pic.twitter.com/LFpbOfppYw — Community of Squatted Prosfygika (@Prosfygika) September 18, 2025

«Εσείς μπορεί να τον βλέπετε ήρωα, για μας ήταν το παιδί μας...»

Νωρίτερα, το πρωί, οι γονείς του Παύλου κατέθεσαν στεφάνι στο μνημείο του.

«Για μας δεν έχει αλλάξει κάτι, παραμένει το ίδιο βυθίσανε στο πένθος την οικογένειά μας. Μας πήγαν στα τάρταρα. Ο Παύλος, εσείς μπορεί να τον βλέπετε ήρωα, για μας ήταν το παιδί μας...» είπε μεταξύ άλλων η Μάγδα Φύσσα, η οποία δεν θέλησε να αναφερθεί στην απόφαση για την αποφυλάκιση του Νίκου Μιχαλολιάκου.

«Σήμερα δεν θα αφιερώσω τη μέρα μου στον δολοφόνο του παιδιού μου. Σήμερα θα κουβαλήσουμε τον Παύλο στους ώμους και θα πάμε να τον εναποθέσουμε εκεί που αξίζει: στη Μάντρα της Κοκκινιάς», πρόσθεσε.