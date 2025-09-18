Viral στιγμή στη Σύμη με μια φώκια να «λιάζεται» στην ακτή [βίντεο]

Περαστικοί βρήκαν σε παραλία της Σύμης μια φώκια που απολαμβάνει την ακτή και τους ανθρώπους!

Μια φώκια προτίμησε να βγει έξω από τη θάλασσα στη Σύμη, ώστε να δει τον έξω κόσμο.

Το SymiTV κατέγραψε το εν λόγω viral στιγμιότυπο από τη παραλία με τη φώκια να απολαμβάνει την παρουσία των ανθρώπων, οι οποίοι τράβηξαν φωτογραφίες και βίντεο, απαθανατίζοντας την πολύ όμορφη στιγμή.