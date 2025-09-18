Θαλάσσια ρύπανση στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος

Την ύπαρξη θαλάσσιας ρύπανσης, περί τα 600-700 τ.μ. διαπίστωσαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής του Περάματος, αποτελούμενης από υπολείμματα εξωτερικού καθαρισμού πλοίου, μπροστά από πλωτή δεξαμενή στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος.
Σύμφωνα με το Λιμενικό, επρόκειτο για υπολείμματα εργασιών και θαλάσσιων οργανισμών, τα οποία διέρρευσαν στη θάλασσα μετά τη βύθιση της δεξαμενής για την καθέλκυση και έξοδο ενός φορτηγού πλοίου.
Με μέριμνα των υπεύθυνων της δεξαμενής και με τη συνδρομή εταιρείας αντιρρύπανσης έγινε καθαρισμός των υπολειμμάτων από τη θάλασσα.
Από Δ' Λιμενικό Τμήμα Περάματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά που διενεργεί την προανάκριση συνελήφθη ο υπεύθυνος δεξαμενιστής για παράβαση των άρθρων 3,11 και 13 του Π.Δ. 55/98 (Προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος).
