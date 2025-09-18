Ξεβάφτισε τη ΣΤΑΣΥ από σιδηροδρομική επιχείρηση

Αν δεν βολεύει η αλήθεια, τόσο το χειρότερο για την αλήθεια... Και σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η δημόσια εταιρεία ΣΤΑΣΥ, που εκτελεί ετησίως εκατομμύρια χιλιόμετρα πάνω σε ράγες στις δύο γραμμές του μετρό, στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο και στο τραμ, «δεν είναι σιδηροδρομική επιχείρηση», αν και το κράτος τής έχει δώσει τη σχετική άδεια από το έτος 2012.

Για ποιον λόγο όμως το αρμόδιο υπουργείο αποφάσισε να εξοβελίσει από τα σιδηροδρομικά αρχεία τη ΣΤΑΣΥ; Διότι με αυτόν τον τρόπο επέλεξε να απαντήσει σε δημοσίευμα της «Εφ.Συν.» που καταλόγιζε παρανομία στη συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου του «νέου ΟΣΕ».

Το επίμαχο ρεπορτάζ της «Εφ.Συν.» δημοσιεύτηκε στις 4 Σεπτεμβρίου 2025 με τίτλο «Νέα εποχή στον ΟΣΕ, αλλά με παλιές συνταγές παρανομίας» («Παρανομίες με το... καλημέρα του νέου ΟΣΕ» στο πρωτοσέλιδο). Η «Εφ.Συν.» δεν έλαβε ποτέ κάποια απάντηση από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών που όρισε τη διοίκηση του «νέου ΟΣΕ». Ομως ο υπογράφων έμαθε από συναδέλφους που υπέβαλαν σχετικά ερωτήματα ότι το υπουργείο απαντούσε πως δεν υπάρχει καμία παρανομία. Και κάπου εδώ έρχεται να μπερδευτεί η σιδηροδρομική υπόσταση του ΟΣΕ με εκείνη της ΣΤΑΣΥ. Αναλυτικότερα:

● Με πάρα πολλές αφορμές, ιδιαίτερα μετά το έγκλημα των Τεμπών, έχει αναδειχτεί ότι ο σιδηρόδρομος στην Ελλάδα είχε αφεθεί να λειτουργεί κατά παρέκκλιση των νόμων. Ακόμη και αυτό το ελλιπές κατηγορητήριο για τα Τέμπη στηρίζεται ακριβώς στους νόμους που παραβιάστηκαν και οδήγησαν στις απώλειες τόσων ανθρώπινων ζωών αλλά και στην απαξίωση του ελληνικού σιδηροδρόμου – η οποία εξυπηρετεί ιδιαιτέρως τους ανταγωνιστές του, όπως εκείνοι που ωφελούνται από την ανάπτυξη των αυτοκινητοδρόμων.

● Μετά τα θηριώδη συλλαλητήρια για τη δεύτερη επέτειο των Τεμπών πριν από 6 μήνες, η κυβέρνηση Μητσοτάκη θέλησε να δείξει ότι επιθυμεί να ανατάξει οριστικά τον σιδηρόδρομο. Αλλαξε υπουργό για πολλοστή φορά και ανέθεσε τα βαριά καθήκοντα στον φιλόδοξο Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ο οποίος όρισε τη νέα διοίκηση στο τέλος Αυγούστου πατώντας σε νόμο που είχε ψηφιστεί από τον Δεκέμβριο του 2024.

● Στο ρεπορτάζ της 4ης Σεπτεμβρίου, δηλαδή λίγες μέρες αργότερα, η «Εφ.Συν.» σημείωνε ότι η «νέα εποχή στον ΟΣΕ» στηρίζεται σε «παλιές συνταγές παρανομίας» διότι μέσα στα επτά πρόσωπα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται και ένα το οποίο απαγορεύεται βάσει νόμου που ψήφισε η παρούσα κυβέρνηση.

● Πρόκειται, συγκεκριμένα, για την Αικατερίνη Δεμερούτη, η οποία μπορεί όντως να «έχει πολυετή εμπειρία σε στρατηγική επικοινωνία, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και μετασχηματισμό δημόσιων συγκοινωνιών», όπως ανέφερε το βιογραφικό της, όμως είναι γενική διευθύντρια στη ΣΤΑΣΥ, που είναι επίσης σιδηροδρομική επιχείρηση. Και αυτό απαγορεύεται από τον νόμο 5131 που ψήφισε αυτή η κυβέρνηση τον Αύγουστο του 2024 και ειδικά το άρθρο 40 που αποσκοπεί στην «ενίσχυση της ανεξαρτησίας του διαχειριστή υποδομής», δηλαδή του ΟΣΕ, και συμπληρώνει άρθρα προηγούμενων νόμων (4632/2019, 4408/2016) τα οποία στηρίζονται σε συγκεκριμένες ευρωπαϊκές οδηγίες.

● Βάσει αυτών των διατάξεων το προσωπικό του ΟΣΕ «δεν επιτρέπεται να απασχολείται καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε σιδηροδρομική επιχείρηση ή στη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων». Επίσης δεν επιτρέπεται τα ίδια άτομα «να απασχολούνται ή να διορίζονται ταυτόχρονα ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαχειριστή υποδομής και ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σιδηροδρομικής επιχείρησης ή της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων. Επιπρόσθετα τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΕ «απαγορεύεται να συμμετέχουν στο κεφάλαιο ή στα όργανα της διοίκησης, ακόμα και ως μη εκτελεστικά μέλη, σε εμπορική επιχείρηση που ασκεί ή που, σύμφωνα με το καταστατικό της, δύναται να ασκεί στην ημεδαπή οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετική με τους σιδηροδρόμους».

● Εκείνο το ρεπορτάζ ανέφερε και άλλα στοιχεία για τα «ασυμβίβαστα» που έχει παραβιάσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Τον Παναγιώτη Τερεζάκη που έμεινε επί 2,5 χρόνια «μεταβατικός διευθύνων σύμβουλος» στον ΟΣΕ, ενώ πριν εργαζόταν ως τεχνικός σύμβουλος μέσω ιδιωτικής επιχείρησης. Τον για λίγους μήνες πρόεδρο του ΟΣΕ, νομικό Γιάννο Γραμματίδη, που προηγουμένως εργαζόταν για τη Hellenic Train ενώ στο δικηγορικό του γραφείο εργαζόταν ο επικεφαλής του φορέα διερεύνησης ΕΟΔΑΣΑΑΜ, Χρήστος Παπαδημητρίου.

Η ΣΤΑΣΥ «δεν είναι σιδηροδρομική επιχείρηση», απαντά το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για να δικαιολογήσει την παράνομη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου του «νέου ΟΣΕ». Ομως, όπως φαίνεται στα έγγραφα που παραθέτουμε, το κράτος έχει δώσει στη ΣΤΑΣΥ «άδεια εκτέλεσης σιδηροδρομικών μεταφορών» (έγγραφο 1, πάνω) και αυτό αναφέρεται (έγγραφο 2, κάτω) στην επίσημη βάση δεδομένων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων ERADIS

Οπως προαναφέραμε, για τα όσα καταλογίζαμε στον φορέα διοίκησης του «νέου ΟΣΕ» ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κ. Κυρανάκης δεν έστειλε κάποια απάντηση στην «Εφ.Συν.», ούτε και ανέφερε κάτι στις καθημερινές του εμφανίσεις στα κανάλια, όπου περηφανεύεται για τον νέο «ευέλικτο ΟΣΕ» που ακολουθεί το «μοντέλο ΔΕΗ». Ο υπογράφων ενημερώθηκε, όμως, από συναδέλφους που ενδιαφέρθηκαν και ρώτησαν στο υπουργείο και στον ΟΣΕ ότι το αρμόδιο νομικό τμήμα ασχολήθηκε με τα καταγγελλόμενα και βρήκε τη «χρυσή απάντηση»: η ΣΤΑΣΥ δεν είναι σιδηροδρομική επιχείρηση και άρα δεν υπάρχει ασυμβίβαστο και απαγόρευση διορισμού για τη γενική διευθύντριά της στο Δ.Σ. του ΟΣΕ.

Πάντως, όπως φαίνεται ξεκάθαρα στα έγγραφα που παραθέτουμε, η ΣΤΑΣΥ διαθέτει άδεια σιδηροδρομικής επιχείρησης από το 2012, την οποία χορήγησε η αρμόδια Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) με τη σφραγίδα της ελληνικού κράτους. Το ίδιο προκύπτει ξεκάθαρα από την επίσημη βάση δεδομένων ERADIS, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων, όπου είναι καταχωρισμένες όλες οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις των κρατών-μελών. Η ΣΤΑΣΥ είναι μία από τις τέσσερις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που φαίνονται αδειοδοτημένες στην Ελλάδα (Hellenic Train, Goldair Rail και Pearl οι άλλες τρεις). Μάλιστα τον Δεκέμβριο του 2022 η ΡΑΣ προχώρησε σε επανεξέταση της σιδηροδρομικής άδειας της ΣΤΑΣΥ και αποφάσισε να ανανεώσει την ισχύ της, «δεδομένου ότι η εν λόγω επιχείρηση εξακολουθεί να πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις».

Παρά ταύτα το υπουργείο δεν παραδέχτηκε το σφάλμα και το Δ.Σ. του νέου φορέα αναμένεται να ξεκινήσει τακτικές συνεδριάσεις και να λαμβάνει αποφάσεις για τη... σωτηρία του ελληνικού σιδηρόδρομου. Τώρα, εάν κάποιος θιγόμενος προσφύγει κάποτε στα δικαστήρια ζητώντας ακύρωση απόφασης λόγω μη νόμιμης σύνθεσης του Δ.Σ., θα ακούσει την απάντηση ότι η ΣΤΑΣΥ δεν κάνει σιδηρόδρομο...