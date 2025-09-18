Ξανά στους δρόμους οι αγρότες - Πανθεσσαλικό μπλόκο με τα τρακτέρ στον Ε 65

Οι Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων Θεσσαλίας καλούμε τους συναδέλφους μας αγρότες, κτηνοτρόφους, και μελισσοκόμους να συμμετέχουν μαζικά στο δικό μας αγωνιστικό μπλόκο κόντρα στις πολιτικές που μας ξεκληρίζουν, την Πέμπτη 18 Σεπτέμβρη και ώρα 1.00 το μεσημέρι στον κόμβο Ε65 της Καρδίτσας για να δυναμώσει η διεκδίκηση των αιτημάτων μας, να ενισχυθεί η προοπτική του αγώνα μας.

Επίσης καλούμε τους εργαζόμενους και τα άλλα λαϊκά στρώματα της περιοχής μας να συμπαρασταθούν στον αγώνα μας με την ενεργή παρουσία τους.

Έχουμε κοινά αιτήματα, όπως η εξασφάλιση ενός βιώσιμου εισοδήματος από τη δουλειά μας, η αντιμετώπιση της ακρίβειας στα Σούπερ Μάρκετ, στην ενέργεια και στις άλλες ανάγκες της λαϊκής οικογένειας, η διεκδίκηση των δωρεάν υπηρεσιών υγείας και παιδείας για όλους.

Έχουμε κοινό αντίπαλο, την πολιτική την κυβέρνησης και την ΚΑΠ της ΕΕ που δημιουργεί και οξύνει τα προβλήματά μας, τους εμποροβιομηχάνους και τα μονοπώλια που εκμεταλλεύονται τον μόχθο μας.

Οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι ''έχουμε, πλέον, φτάσει στο αμήν'' και δεν αντέχουμε άλλο. Συμπληρωθήκαν δύο χρόνων από τις καταστροφικές πλημμύρες της κακοκαιρίας «Daniel» και τις μεγάλες ζημιές που άφησε πίσω της, για τις οποίες αντί για ουσιαστικές και στο 100% αποζημιώσεις και έργα ολοκληρωμένης αντιπλημμυρικής προστασίας συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε την κρατική κοροϊδία και εγκατάλειψη.

Η Κυβέρνηση έχει κηρύξει εδώ και μήνες στάση πληρωμών, είμαστε απλήρωτοι για προγράμματα και αποζημιώσεις που έπρεπε να έχουν δοθεί από χρόνια, απαιτούμε εδώ και τώρα πληρωμή των οφειλόμενων ποσών.

Το κόστος παραγωγής όχι μόνο παραμένει μεγάλο αλλά αυξάνεται συνεχώς την ίδια στιγμή που σχεδόν όλα τα προϊόντα πουλιούνται σε τιμές κάτω από το κόστος παραγωγής, πιο κάτω και από πέρυσι. Εδώ και τώρα μέτρα μείωσης του κόστους παραγωγής, αφορολόγητο πετρέλαιο, πλαφόν 7 λεπτά την κιλοβατώρα στο ρεύμα, επιδότηση μέσων και εφοδίων. Κατώτερες εγγυημένες τιμές που θα καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν αξιοπρεπές εισόδημα επιβίωσης.

Η απουσία ελέγχων και υποστελέχωσης των κτηνιατρικών υπηρεσιών, με βάση και τις οδηγίες της ΚΑΠ της ΕΕ, οδήγησε στην ευλογιά με αποτέλεσμα εκατοντάδες χιλιάδες σφαγμένα πρόβατα, να ξεκληρίζει κτηνοτρόφους που βρίσκονται σε απόγνωση. Να δοθούν άμεσα, ουσιαστικές αποζημιώσεις για τα ζώα αλλά και το χαμένο εισόδημα των κτηνοτρόφων, εμβολιασμός των ζώων με τις απαραίτητες προϋποθέσεις και να μην μειωθεί η τιμή στο γάλα, αποκατάσταση του ζωικού κεφαλαίου και αντιμετώπισης του κόστους παραγωγής, στελέχωση των υπηρεσιών και έλεγχοι.

Στηρίζουμε τον αγώνα των κτηνοτρόφων και πιστεύουμε πως η προοπτική είναι στον κοινό αγώνα, γι’ αυτό τους καλούμε να είναι και αυτοί την Πέμπτη στον Ε65, όπως και οι μελισσοκόμοι.

Αντίστοιχα να στηριχθεί το εισόδημα των παραγωγών μηδικής και των άλλων κτηνοτροφικών φυτών με αποζημιώσεις στο 100% της ζημιάς που βρίσκονται στην «κόκκινη ζώνη» και δεν μπορούν να πουλήσουν την παραγωγή τους.

Όσο για τις εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν σε γνώση τόσο της Ε.Ε, όσο και των ελληνικών κυβερνήσεων. Δείχνει την σαπίλα ενός συστήματος που στηρίζεται σε πελατειακές σχέσεις, ρουσφέτια και σκάνδαλα. Το πραγματικό σκάνδαλο είναι ο τρόπος που δίνονται οι επιδοτήσεις μέσο ΚΑΠ και όχι όπως διεκδικούσαμε εδώ και χρόνια ως οργανωμένο αγροτικό κίνημα, δηλαδή με βάση την πραγματική παραγωγή και τον πραγματικό αριθμό του ζωικού κεφαλαίου με τους απαραίτητους βέβαια ελέγχους.

Να αποδοθούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες σε όσους τις έχουν και να δοθούν στην δημοσιότητα τα ονόματα όσων έκαναν πάρτι σε βάρος της συντριπτικής πλειοψηφίας των βιοπαλαιστών αγροτών. Να μην πληρώσουν τα πρόστιμα ο λαός και οι αγρότες αλλά η κυβέρνηση, οι υπουργοί, οι διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτοί που εν τέλει ευθύνονται και τα έφαγαν!

Ο κατάλογος των προβλημάτων είναι πλέον ατέλειωτος, ακόμη και οι επιδοτήσεις που δίνονταν τον Οκτώβρη τίθενται σε αμφιβολία αν θα δοθούν με βάση τις εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συνεπώς, να μην λείψει κανείς! Χωρίς καμιά αναστολή, κανένα ψευτοδίλημμα, με οργάνωση και πίστη στον αγώνα συνεχίζουμε. Δεν χωράει ηττοπάθεια, μοιρολατρία και απογοήτευση γιατί δίνουμε μάχη επιβίωσης.

Όλοι την Πέμπτη 18 Σεπτέμβρη στον Ε-65 με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα στο μεγάλο πανθεσσαλικό μπλόκο για την αξιοπρέπεια και την επιβίωση μας!