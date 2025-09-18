«Καμπάνα» 3.200 ευρώ σε 23χρονο μοτοσικλετιστή

Σε αγωνιστική πίστα μετέτρεψε το οδόστρωμα 23χρονος μοτοσικλετιστής στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος συνελήφθη, χθες το βράδυ, για επικίνδυνη οδήγηση και παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία.
Κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς και κινούμενος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, ο κατηγορούμενος έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια πεζών και οδηγών, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία. Συνελήφθη στην περιοχή της Σταυρούπολης κι εκτός από τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του, τού επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα, ύψους 3205 ευρώ, με αφαίρεση άδειας ικανότητας οδήγησης.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας