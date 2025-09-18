Ο Παύλος Φύσσας και ο Βαγγέλης Πισσίας πηγαίνουν στη Γάζα

Σάλπαρε με άνεμο αισιοδοξίας και αποφασιστικότητας χθες το πρωί το σύνολο της ελληνικής αποστολής από τη Σύρο με μικτά πληρώματα (26 Ελληνες και 20 διεθνείς αλληλέγγυους, ακόμα και από τη μακρινή Μαλαισία) και πλέει πλέον στο Αιγαίο με το μυαλό στην ισοπεδωμένη Γάζα, όπου επελαύνουν τα ισραηλινά τανκς. Τα σκάφη φέρουν ονόματα-σύμβολα μνήμης, αντίστασης και αλληλεγγύης. Εκτός από το «Οξυγόνο», που παραπέμπει στον αγώνα για Δικαιοσύνη μετά το έγκλημα των Τεμπών όσο και στο οξυγόνο που λιγόστευε στα πνευμόνια του Αμερικανού Τζορτζ Φλόιντ την ώρα που δολοφονούνταν από αστυνομικούς, έγιναν και τα αποκαλυπτήρια ακόμα τριών ονομάτων: «Παύλος Φύσσας», «Βαγγέλης Πισσίας», «Ahed Tamimi».

Το βράδυ της Τρίτης στην κεντρική εκδήλωση του Αντιφασιστικού Σεπτέμβρη 2025 στη Δραπετσώνα ανακοινώθηκε ότι ένα από τα έξι σκάφη που ξεκίνησαν από την Ελλάδα πήρε το όνομα του Φύσσα, με τη μητέρα του, Μάγδα να λέει: «Πιστεύω ότι τώρα που ταξιδεύει το “Παύλος Φύσσας” θα πάνε όλα καλά γιατί το φως του είναι πολύ δυνατό, θα φτάσει στη Γάζα».

Παύλος Φύσσας

Οπως αναφέρουν τα μέλη της αποστολής και του Μarch to Gaza, ο Παύλος επιλέχθηκε «όχι ως σύμβολο καθαρμένο από την αγριότητα της δολοφονίας του, αλλά ως εκείνο το βλέμμα που δεν υποχωρεί. Ως η φωνή που δεν δίστασε. Ως το σώμα που στάθηκε όρθιο όταν οι άλλοι έσκυβαν το κεφάλι. Ο Παύλος Φύσσας ήταν εκείνος που δεν έκανε πίσω. Οχι από ηρωισμό, αλλά από μια σχεδόν αυτονόητη πίστη ότι αυτή η γειτονιά, αυτά τα πεζοδρόμια, αυτή η ζωή μάς ανήκει. [...] Γιατί ο Παύλος δεν ήταν ένα “θύμα”· ήταν μια στάση απέναντι στον φόβο. Και το να ταξιδεύεις προς τη Γάζα σήμερα -να επιχειρείς να σπάσεις τον αποκλεισμό, να αψηφάς το καθεστώς τρόμου του Ισραήλ και των συμμάχων του- είναι κι αυτό μια στάση απέναντι στον φόβο. Το πλοίο “Παύλος Φύσσας” θα διασχίσει τη Μεσόγειο σαν μια λαϊκή ανάμνηση που έγινε πράξη, σαν ένας δεσμός ανάμεσα στους δρόμους του Κερατσινίου και τα σοκάκια της Γάζας, ανάμεσα στους ανθρώπους που δεν έσκυψαν τότε και αυτούς που δεν σκύβουν σήμερα».

Βαγγέλης Πισσίας

Το πλοίο «Βαγγέλης Πισσίας» είναι προς τιμήν του εμβληματικού πρωτεργάτη των πλωτών αποστολών στο πλαίσιο του Free Gaza Movemenet και της ομάδας του. Το 2008 ο Πισσίας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Νοέμβριο του 2024, μαζί με τους συντρόφους και τις συντρόφισσές του και τα καΐκια «Δημήτρης Κ.» και «Αγιος Νικόλαος» έσπασε για πρώτη και μοναδική ώς τώρα φορά τον θαλάσσιο αποκλεισμό της Γάζας. Οι αποστολές εκείνης της περιόδου αποτέλεσαν θεμέλιο για τη δημιουργία του Στόλου της Ελευθερίας (Freedom Flotilla Coalition).

Το πλοιάριο «Αχεντ Ταμίμι»

Αχεντ Ταμίμι | AP Photo/Ariel Schalit

Το πλοίο «Ahed Tamimi» πήρε το όνομά του από την Παλαιστίνια ακτιβίστρια η οποία το 2017, σε ηλικία 16 χρόνων, είδε τον 15χρονο ξάδελφό της να πυροβολείται στο κεφάλι εξ επαφής με σφαίρα από καουτσούκ και να τραυματίζεται σοβαρά. Σε απάντηση η Ahed μαζί με τη μητέρα της και την ξαδέλφη της βγήκαν έξω από το σπίτι τους και αντιμετώπισαν δύο πάνοπλους Ισραηλινούς στρατιώτες: τους έσπρωξαν και τους χαστούκισαν – και οι στρατιώτες δεν αντέδρασαν. Η εικόνα έκανε τον γύρο του κόσμου. Συνελήφθη και κρατήθηκε μήνες στις φυλακές. Εγινε παγκόσμιο σύμβολο της νεανικής παλαιστινιακής αντίστασης, ενώ συνελήφθη εκ νέου τον Νοέμβριο του 2023 και παρέμεινε για μερικές εβδομάδες και πάλι κρατούμενη.

Σημειώνεται ότι στο ιστιοπλοϊκό «Φύσσας» επιβαίνει και ο καθηγητής Τάκης Πολίτης, o oποίος συμμετείχε και στην αποστολή Freedom Flotilla Coalition τον περασμένο Μάιο που δέχτηκε επίθεση στα ανοιχτά της Μάλτας. Αργά χθες το απόγευμα τα πλοία της ελληνικής αποστολής βρίσκονταν στο λιμάνι της Μήλου. Την ίδια ώρα το μεγαλύτερο μέρος του στολίσκου, αποτελούμενο από τουλάχιστον 42 σκάφη, σχηματιζόταν στο νοτιοανατολικό άκρο της Σικελίας.

● Να στηριχθεί η πρωτοβουλία Global Sumud Flotilla με ανακοινώσεις αποφάσισαν δήμαρχοι και αντιδήμαρχοι από δήμους της Αττικής (Αθηναίων, Χαλανδρίου, Καισαριανής, Περάματος, Χαϊδαρίου, Πετρούπολης, Νέας Σμύρνης, Ζωγράφου, Ν. Ιωνίας), οι οποίοι ενώνουν δυνάμεις για τον παλαιστινιακό λαό και αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες αλληλεγγύης μετά από συνάντηση που έγινε τη Δευτέρα στο δημαρχείο Νέας Σμύρνης.