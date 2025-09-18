Η ΕΛ.ΑΣ. κλείνει το μετρό στον Κορυδαλλό και στα Μανιάτικα ενόψει της πορείας για τον Φύσσα

Από τις 15:30 και έπειτα οι συρμοί θα περνάνε χωρίς στάση από τους εν λόγω σταθμούς • Αναμένεται δυναμική η σημερινή διαδήλωση προς τιμή του Παύλου Φύσσα.

Η ΕΛ.ΑΣ., όπως εξάλλου το συνηθίζει, αποφάσισε να κλείσει τους σταθμούς του Μετρό «Κορυδαλλός» και «Μανιάτικα» στις 15:30, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, ενόψει της προγραμματισμένης πορείας για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Οι συρμοί θα διέρχονται από τους παραπάνω σταθμούς χωρίς στάση.

Παρόλα αυτά, το γεγονός αυτό δεν πρόκειται να πτοήσει τα αντιφασιστικά κινήματα.

Κόμματα, οργανώσεις, συλλογικότητες και φορείς της Αριστεράς έχουν απευθύνει κάλεσμα για δυναμική συμμετοχή στην διαδήλωση, η οποία, φέτος, διεξάγεται στη σκιά της αποφυλάκισης του Νίκου Μιχαλολιάκου, αρχηγού της εγκληματικής νεοναζιστικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή.