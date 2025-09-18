Κλείνουν την Αγυιά οι φορείς των Χανίων

Την κατηγορηματική τους απόφαση να μην επιτρέψουν τη συνέχιση της φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών στο πρώην Εκθεσιακό Κέντρο της Αγυιάς εξέφρασαν χθες οι φορείς των Χανίων, ανεβάζοντας τους τόνους εναντίον της κυβέρνησης με αφορμή την ασφυκτική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες ημέρες στην Κρήτη.

Βέβαια, από τη διακήρυξη των προθέσεων μέχρι την εφαρμογή μιας τέτοιας απόφασης ο δρόμος φαίνεται να είναι πολύ μακρύς καθώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει και δεν προτείνεται κανένας άλλος χώρος για την προσωρινή φιλοξενία των ανθρώπων που φτάνουν κατά κύματα στα νότια παράλια του νησιού.

Ο χώρος της Αγυιάς μέσα και έξω

Εκτακτη σύσκεψη

Σε συνάντηση του περιφερειάρχη Κρήτης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη την Τρίτη επιβεβαιώθηκε η πρόθεση για τη δημιουργία δύο δομών, κατά προτίμηση ανοιχτού τύπου, στην Κρήτη, χωρίς όμως και πάλι να ανακοινωθεί το παραμικρό για το ποιοι χώροι προκρίνονται, σε ποιες περιοχές και με ποιο χρονοδιάγραμμα, ποια χρηματοδότηση κ.λπ.

Το ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι πως σε όλες τις μέχρι τώρα συζητήσεις για τις «δύο δομές» θεωρούνταν περίπου δεδομένο πως ουσιαστικά ψάχναμε μόνο τη μία, στην ανατολική Κρήτη, αφού συνυπολογιζόταν το Εκθεσιακό Κέντρο της Αγυιάς στα Χανιά.

Χθες οι φορείς των Χανίων, στην ουσία η ίδια η περιφέρεια, αφού ο χώρος ανήκει στην «Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Κρήτης», σκλήρυναν τη στάση τους προσπαθώντας να βγάλουν από το κάδρο το πρώην Εκθεσιακό Κέντρο. Με αυτά τα δεδομένα, η όλη συζήτηση πηγαίνει ακόμα πιο πίσω την ώρα που οι ροές όχι μόνο δεν ανακόπηκαν από την αντιδημοκρατική τροπολογία Πλεύρη, αλλά μάλλον αυξάνονται όσο το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες.

Χθες, πάντως, στην έκτακτη σύσκεψη στα Χανιά, αν και κλήθηκαν δεν εμφανίστηκαν ούτε καν μέσω τηλεδιάσκεψης ούτε ο υπουργός Θάνος Πλεύρης ή η Χανιώτισσα υφυπουργός Σέβη Βολουδάκη ούτε όμως και κανένας από τους άλλους προσκεκλημένους βουλευτές της Κρήτης.

Χώρος κράτησης

Ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων, Νίκος Καλογερής, τόνισε με νόημα πως «απουσίασαν οι αρμόδιοι και υπεύθυνοι», αναγγέλλοντας πάντως την απόφαση των τοπικών φορέων να αδειάσει και να μην ξαναχρησιμοποιηθεί για αυτόν τον σκοπό η Αγυιά.

Τονίστηκε μάλιστα το γεγονός πως ο χώρος που χρησιμοποιείται για την κράτηση των μεταναστών είναι στο ίδιο κτιριακό συγκρότημα με τις εγκαταστάσεις του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, όπου καθημερινά εργάζονται 120 άνθρωποι, που πλέον έχουν δίπλα τους μια υγειονομική βόμβα και ήδη υπάρχουν αντιδράσεις.

Στον χώρο κράτησης, πάντως, το βράδυ της Τρίτης σημειώθηκε σοβαρό επεισόδιο μεταξύ των μεταναστών όταν, παρά την ασφυκτική κατάσταση που βιώνουν, είδαν να μεταφέρονται ακόμα 100 άνθρωποι από «καραβιές» που είχαν αφιχθεί την ίδια μέρα στη Γαύδο.