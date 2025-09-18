Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε κάδο ανακύκλωσης στη Γλυφάδα

Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες έχασε τη ζωή του ο άνθρωπος.

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας από κάδο ανακύκλωσης στην Οδό Καραγιώργου και Διαδόχου Παύλου, στη Γλυφάδα, αργά μέσα στη νύχτα.

Στο σημείο μετέβησαν πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να τον βγάλουν από το σημείο.

Άγνωστες παραμένουν οι συνθήκες θανάτου του ανθρώπου.