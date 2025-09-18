Καραμπόλα στη Βουλιαγμένης με μια νεκρή και τρεις τραυματίες

Θανατηφόρα ήταν η καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Λεωφόρος Βουλιαγμένης, στο ύψος της πρώην Αμερικανικής Βάσης.

Από την τροχαία σύγκρουση έχασε τη ζωή της μια 64χρονη γυναίκα, ενώ τραυματίστηκαν 3 ακόμα άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό.