Αθήνα, 23°C
Αθήνα
Αραιές νεφώσεις
23°C
24.0° 21.8°
4 BF
55%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
22°C
23.1° 21.4°
4 BF
39%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
25°C
29.0° 25.5°
5 BF
57%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
23°C
22.9° 22.9°
1 BF
46%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
22.9° 22.9°
4 BF
38%
Βέροια
Αίθριος καιρός
23°C
22.6° 22.6°
1 BF
39%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
16°C
16.4° 16.4°
3 BF
59%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
25°C
25.0° 25.0°
2 BF
37%
Ηράκλειο
Σποραδικές νεφώσεις
27°C
28.0° 26.8°
4 BF
65%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
23.9° 23.2°
5 BF
46%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
24.4° 24.4°
5 BF
64%
Σκόπελος
Αραιές νεφώσεις
21°C
20.7° 20.7°
3 BF
73%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
27.9° 24.2°
1 BF
44%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
22.9° 22.9°
4 BF
25%
Λαμία
Αραιές νεφώσεις
25°C
25.5° 22.8°
2 BF
38%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
28°C
28.2° 27.8°
3 BF
55%
Χαλκίδα
Αραιές νεφώσεις
22°C
23.3° 21.8°
3 BF
56%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
21.3° 21.3°
2 BF
53%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
22°C
22.0° 21.4°
3 BF
43%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
20°C
19.6° 19.6°
2 BF
40%
Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου, 2025

Ψύχρα και βοριάδες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με πιθανότητα για τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια. Πτώση της θερμοκρασίας. Άνεμοι έως 6-7 μποφόρ και τοπικά έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο.

Αίθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά και νότια. Τοπικές βροχές είναι πιθανό να εκδηλωθούν σε τμήματα της Ανατολικής Θεσσαλίας, τις Σποράδες, την Αν. Στερεά και την Πελοπόννησο.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 7 έως 25 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 9 έως 28 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 9 έως 28 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 7 έως 30-32 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 10 έως 31 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 6-7 μποφόρ και τοπικά έως 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις κυρίως τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ και στα ανατολικά του νομού τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 27 βαθμούς Κελσίου .

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

