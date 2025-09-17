Εργατικό ατύχημα σε αμαξοστάσιο της ΟΑΣΘ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΟΑΣΘ

Εργατικό ατύχημα συνέβη χθες 16.9.2025 στο αμαξοστάσιο Σταυρούπολης του ΟΑΣΘ.

Πιο συγκεκριμένα, συνάδελφος από το τμήμα φρένων, διακομίστηκε στο νοσοκομείο για να του αφαιρεθούν θραύσματα από τα μάτια, από αερόσουστα ανάρτησης που έσκασε την ώρα που εκτελούσε εργασίες συντήρησης στους τροχούς λεωφορείου. Ευτυχώς από καθαρή τύχη (αυτή την φορά) αποφύγαμε τα χειρότερα και ο συνάδελφος είναι καλά στην υγεία του.... Ευχόμαστε με την ευκαιρία στον συνάδελφο μας περαστικά.

Και αυτό το ατύχημα όπως και άλλα, δεν αποτελούν όπως συνήθως ισχυρίζονται εργοδοσία και κυβέρνηση ατομική ευθύνη. Αντίθετα συμβαίνουν στο έδαφος της εντατικοποίησης της εργασίας, από την έλλειψη προσωπικού τόσο στην διεύθυνση κίνησης όσο και στην διεύθυνση συντήρησης, που σαν ΔΑΣ ΟΑΣΘ έχουμε καταγγείλει πολλές φορές. Στο συγκεκριμένο τμήμα φρένων για παράδειγμα, από τους 4 συναδέλφους που ανήκουν στην δύναμη του, ένας βρίσκεται σε άδεια συνταξιοδότησης κι ένας ακόμη συνταξιοδοτείται τους προσεχείς μήνες ! Πολλά τμήματα στην συντήρηση λόγω έλλειψης προσωπικού λειτουργούν μόνο σε πρωινή βάρδια, ενώ άλλα (π.χ. Ηλεκτρολόγων) για τον ίδιο λόγο έχουν ένα άτομο στην απογευματινή και την νυχτερινή βάρδια με σοβαρότατο κίνδυνο για την ασφάλεια τους !

Σοβαρός επιβαρυντικός παράγοντας αύξησης του κινδύνου για εργατικά ατυχήματα, αλλά και παράγοντας για την ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού (συνεχείς βλάβες), είναι και η παλαιότητα μέρους του στόλου του ΟΑΣΘ, αλλά και του ιδιώτη πάροχου λεωφορείων στον ΟΑΣΘ (leasing), που είναι υπέργηρα και φορτωμένα με εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα περίπου 25 αρθρωτά λεωφορεία που έφερε πρόσφατα ο πάροχος από την Πολωνία που ήδη κυκλοφορούν για να κάνουν «δεύτερη καριέρα» στην πόλη μας!!!!

Αυτή η απαράδεκτη κατάσταση δεν είναι αποτέλεσμα ανικανότητας. Η αιτία βρίσκεται στην πολιτική της σημερινής αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων, του «κόστους – οφέλους», με βάση τις αντιδραστικές και αντιλαϊκές οδηγίες και κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που βάζει στην προκρούστεια κλίνη τόσο την ασφάλεια όσο και συνολικά τα δικαιώματα των εργαζόμενων και του επιβατικού κοινού, για να υπηρετηθούν και να διευρυνθούν η κερδοφορία και η ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών ομίλων.

ΤΩΡΑ κυβέρνηση και διοίκηση του οργανισμού, να σταματήσουν την επικοινωνιακή τους προσπάθεια να πείσουν εργαζόμενους και επιβατικό κοινό ότι όλα πάνε καλά στις αστικές συγκοινωνίες της πόλης.

Άλλωστε δεν πείθουν κανέναν, γιατί εργαζόμενοι και επιβατικό κοινό δεν ζουν στην εικονική πραγματικότητα, αλλά βιώνουν καθημερινά την σκληρή πραγματικότητα που επιβάλλουν οι σιδερένιοι νόμοι του κέρδους των λίγων σε βάρος της ασφάλειας και των δικαιωμάτων των πολλών!!!

Να πάρουν άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα για σύγχρονη, ποιοτική, ασφαλή, φθηνή, αποκλειστικά δημόσια, αστική συγκοινωνία.

Απαιτούμε :