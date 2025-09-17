Εργατικό ατύχημα σε αμαξοστάσιο της ΟΑΣΘ

Εργατικό ατύχημα στο αμαξοστάσιο του ΟΑΣΘ στη Σταυρούπολη καταγγέλλει με ανακοίνωσή της η Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία.
Πιο συγκεκριμένα, υπάλληλος του τμήματος φρένων του οργανισμού, διακομίστηκε στο νοσοκομείο για να του αφαιρεθούν θραύσματα από τα μάτια, μετά τον τραυματισμό του από αερόσουστα ανάρτησης που έσκασε όταν εκτελούσε εργασίες συντήρησης στους τροχούς λεωφορείου. Ο υπάλληλος είναι καλά στην υγεία του.
Το περιστατικό αυτό αποτέλεσε την αφορμή να υπενθυμίσουν τα εκτεταμένα προβλήματα του τμήματος φρένων αλλά και πολλών άλλων τμημάτων συντήρησης. Στο τμήμα φρένων από τους τέσσερις εργαζόμενους, ο ένας έχει πάρει άδεια συνταξιοδότησης και ο άλλος πρόκειται να βγει στη σύνταξη στο άμεσο μέλλον, ενώ τα υπόλοιπα τμήματα λειτουργούν μόνο σε πρωινή βάρδια ενώ άλλα τμήματα έχουν μονομελείς απογευματινές και βραδινές βάρδιες, διατρέχοντας κίνδυνο για την ασφάλειά τους.
Επιπλέον, μέρος του στόλου των λεωφορείων που αποκτήθηκαν είτε από τον ίδιο τον Οργανισμό, είτε μέσω leasing, είναι υπέργηρο με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος εργατικών ατυχημάτων.
Η ΔΑΣ ΟΑΣΘ στην ανακοίνωσή της, απαιτεί τη μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου που έχουν οι συμβασιούχοι οδηγοί λεωφορείων σε συμβάσεις αορίστου χρόνου χωρίς όρους και προϋποθέσεις με πλήρη αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους. Επιπλέον, ζητούν τη προκήρυξη διαγωνισμών για τη πρόσληψη προσωπικού καθώς και να μην υπάρχουν μονομελείς συνθέσεις στις βάρδιες των τμημάτων συντήρησης. Τέλος, ζητούν άμεση αντικατάσταση των παλαιών λεωφορείων με καινούργια καθώς και την αναβάθμιση των υποδομών των αμαξοστασίων.
Αναλυτικά το δελτίο Τύπου της ΔΑΣ:
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΟΑΣΘ
Εργατικό ατύχημα συνέβη χθες 16.9.2025 στο αμαξοστάσιο Σταυρούπολης του ΟΑΣΘ.
Πιο συγκεκριμένα, συνάδελφος από το τμήμα φρένων, διακομίστηκε στο νοσοκομείο για να του αφαιρεθούν θραύσματα από τα μάτια, από αερόσουστα ανάρτησης που έσκασε την ώρα που εκτελούσε εργασίες συντήρησης στους τροχούς λεωφορείου. Ευτυχώς από καθαρή τύχη (αυτή την φορά) αποφύγαμε τα χειρότερα και ο συνάδελφος είναι καλά στην υγεία του.... Ευχόμαστε με την ευκαιρία στον συνάδελφο μας περαστικά.
Και αυτό το ατύχημα όπως και άλλα, δεν αποτελούν όπως συνήθως ισχυρίζονται εργοδοσία και κυβέρνηση ατομική ευθύνη. Αντίθετα συμβαίνουν στο έδαφος της εντατικοποίησης της εργασίας, από την έλλειψη προσωπικού τόσο στην διεύθυνση κίνησης όσο και στην διεύθυνση συντήρησης, που σαν ΔΑΣ ΟΑΣΘ έχουμε καταγγείλει πολλές φορές. Στο συγκεκριμένο τμήμα φρένων για παράδειγμα, από τους 4 συναδέλφους που ανήκουν στην δύναμη του, ένας βρίσκεται σε άδεια συνταξιοδότησης κι ένας ακόμη συνταξιοδοτείται τους προσεχείς μήνες ! Πολλά τμήματα στην συντήρηση λόγω έλλειψης προσωπικού λειτουργούν μόνο σε πρωινή βάρδια, ενώ άλλα (π.χ. Ηλεκτρολόγων) για τον ίδιο λόγο έχουν ένα άτομο στην απογευματινή και την νυχτερινή βάρδια με σοβαρότατο κίνδυνο για την ασφάλεια τους !
Σοβαρός επιβαρυντικός παράγοντας αύξησης του κινδύνου για εργατικά ατυχήματα, αλλά και παράγοντας για την ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού (συνεχείς βλάβες), είναι και η παλαιότητα μέρους του στόλου του ΟΑΣΘ, αλλά και του ιδιώτη πάροχου λεωφορείων στον ΟΑΣΘ (leasing), που είναι υπέργηρα και φορτωμένα με εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα περίπου 25 αρθρωτά λεωφορεία που έφερε πρόσφατα ο πάροχος από την Πολωνία που ήδη κυκλοφορούν για να κάνουν «δεύτερη καριέρα» στην πόλη μας!!!!
Αυτή η απαράδεκτη κατάσταση δεν είναι αποτέλεσμα ανικανότητας. Η αιτία βρίσκεται στην πολιτική της σημερινής αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων, του «κόστους – οφέλους», με βάση τις αντιδραστικές και αντιλαϊκές οδηγίες και κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που βάζει στην προκρούστεια κλίνη τόσο την ασφάλεια όσο και συνολικά τα δικαιώματα των εργαζόμενων και του επιβατικού κοινού, για να υπηρετηθούν και να διευρυνθούν η κερδοφορία και η ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών ομίλων.
ΤΩΡΑ κυβέρνηση και διοίκηση του οργανισμού, να σταματήσουν την επικοινωνιακή τους προσπάθεια να πείσουν εργαζόμενους και επιβατικό κοινό ότι όλα πάνε καλά στις αστικές συγκοινωνίες της πόλης.
Άλλωστε δεν πείθουν κανέναν, γιατί εργαζόμενοι και επιβατικό κοινό δεν ζουν στην εικονική πραγματικότητα, αλλά βιώνουν καθημερινά την σκληρή πραγματικότητα που επιβάλλουν οι σιδερένιοι νόμοι του κέρδους των λίγων σε βάρος της ασφάλειας και των δικαιωμάτων των πολλών!!!
Να πάρουν άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα για σύγχρονη, ποιοτική, ασφαλή, φθηνή, αποκλειστικά δημόσια, αστική συγκοινωνία.
Απαιτούμε :
Άμεσα να τερματιστεί το καθεστώς γαλέρας και διαρκούς ομηρίας των συναδέλφων συμβασιούχων οδηγών, που αποτελούν πλέον το 1/3 των οδηγών του οργανισμού, να μετατραπούν οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε αορίστου χωρίς όρους και προϋποθέσεις με πλήρη αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους.
Να προκηρυχθεί άμεσα διαγωνισμός πρόσληψης μόνιμου προσωπικού με πλήρη δικαιώματα τόσο στην διεύθυνση συντήρησης όσο και στην διεύθυνση κίνησης για να συμπληρωθούν τα εναπομείναντα κενά μετά την μονιμοποίηση των συμβασιούχων.
Κανένας εργαζόμενος σε κανένα τμήμα της συντήρησης μόνος στην βάρδια
Άμεση αντικατάσταση όλου του αναγκαίου στόλου του ΟΑΣΘ με σύγχρονα λεωφορεία
Άμεση συντήρηση ή αν απαιτείται και αντικατάσταση των υποδομών των αμαξοστασίων
