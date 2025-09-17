Δύο δομές προσωρινής κράτησης στην Κρήτη συμφώνησαν Μητσοτάκης - Αρναουτάκης

«Πρέπει να γίνουν οι δύο δομές που είχαμε πει εξαρχής, δεν συζητήσαμε για μόνιμη δομή», υποστήριξε ο περιφερειάρχης Κρήτης

Τη δημιουργία δύο δομών προσωρινής κράτησης μεταναστών στην Κρήτη συμφώνησαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, στη συνάντηση που είχαν, χθες, στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Δεν είναι δυνατόν να έχουμε συνάντηση με τον πρωθυπουργό και να μην τεθεί το μεταναστευτικό», δήλωσε ο περιφερειάρχης σε δημοσιογράφους, την Τετάρτη. «Αυτό που συμφωνήσαμε είναι ότι πρέπει να γίνουν οι δύο δομές που είχαμε πει εξαρχής, δεν συζητήσαμε για μόνιμη δομή», σημείωσε χαρακτηριστικά σε τοπικά Μέσα. «Οι άνθρωποι που έρχονται πρέπει να μεταφέρονται άμεσα, δεν μπορούν να παραμένουν για τόσο διάστημα. Μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο ξεπεράσαμε τα 1.000 άτομα», υπογράμμισε Στ. Αρναουτάκης.

«Υπάρχει πρόβλημα και με τους ανθρώπους που έχουν τη φύλαξη, τους λιμενικούς, και με την Αστυνομία. Δεν γίνεται να έχουμε 1.000 άτομα και να έχουμε για τη φύλαξή τους πέντε ενστόλους», πρόσθεσε. Προσέθεσε ότι στην Αγυιά Χανίων και στον χώρο που παραμένουν οι μετανάστες στο Ηράκλειο «δεν είναι ανθρώπινες οι συνθήκες και υπάρχουν προβλήματα».

Υπενθυμίζεται ότι τη δημιουργία δομών στην Κρήτη είχε ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στη Βουλή, τον περασμένο Ιούλιο, ωστόσο υπήρξαν αντιδράσεις και παρέμενε «γρίφος» εάν τελικά η κυβέρνηση θα συνέχιζε αυτό τον σχεδιασμό.