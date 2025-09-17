Οργή από τους κτηνοτρόφους για τη διαχείριση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων

Οι κτηνοτρόφοι ζητούν να γίνουν εμβολιασμοί, κάτι που η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να εφαρμόσει, παρά το «πράσινο φως» που έχει δώσει η Κομισιόν.

Πλήθος αγανακτισμένων κτηνοτρόφων συγκεντρώθηκε σήμερα το πρωί έξω από το κτήριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη Λάρισα, διαμαρτυρόμενοι για την τραγική κατάσταση που έχει περιέλθει ο κλάδος τους λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων που έχει αφανίσει χιλιάδες πρόβατα στη χώρα.

Όπως μεταδίδει το on.larissa.gr, οι κτηνοτρόφοι ζήτησαν να ληφθούν άμεσα μέτρα για την προστασία των ζώων τους με ουσιαστικά μέτρα οικονομικής στήριξης σε όσους έχουν υποστεί ζημιά, αλλά και να ανοίξουν τα σφαγεία που έχουν κλείσει λόγω της πανδημίας που συνεχίζει να αποδεκατίζει κοπάδια.

Το αίτημα των κτηνοτρόφων ήταν να γίνουν άμεσα εμβόλια, κάτι το οποίο η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να κάνει, παρά τις ρητές αναφορές των Βρυξελλών πως η χώρα μπορεί να το κάνει ως πρόσθετο μέτρο.

«Σήμερα σφάζονται 1500 πρόβατα με όπλα, με μαχαίρια… δεν έμεινε κανένα μέσα στο μαντρί κι εμείς θα αυτοκτονήσουμε γιατί μας αυτοκτονεί αυτό το κράτος. Άφησε χιλιάδες οικογένειες, χωρίς δουλειά, χωρίς τίποτε, τι θα κάνουν αυτά τα παιδιά; Δεν ντρέπονται λίγο οι δολοφόνοι;» ήταν η κραυγή απόγνωσης ενός ηλικιωμένου κτηνοτρόφου από τα Πλατανούλια του Τυρνάβου.

«Θέλουμε τα εμβόλια εδώ και τώρα» φώναξε η κτηνοτρόφος από τον Νέσσωνα Συκουρίου κ. Δήμητρα Μπαλαμώτη η οποία κατήγγειλε ότι της θανατώθηκαν 220 πρόβατα, ενώ τώρα “δεν έχουμε να φάμε, είμαστε στο έλεος του Θεού. Το μόνο που ξέρουνε, εκρίζωση λέει ο κ. Κέλλας»…

Στους κτηνοτρόφους μίλησε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Δημήτρης Κουρέτας σημειώνοντας μεταξύ άλλων τα εξής: «Εγώ είμαι μαζί σας, επτά το πρωί είμαι εδώ κι έχω να κοιμηθώ έναν χρόνο… είμαι άνθρωπος της δουλειάς και είμαι μαζί σας. Δε μπορώ να το εκφράσω με διαφορετικό τρόπο…. Βλέπετε εμένα που είμαι εδώ και σας μιλάω, με τον ίδιο τρόπο όμως πρέπει να συμπεριφέρονται και οι άλλοι που εμπλέκονται... Επανειλημμένα σας είπα ότι όταν ήρθε ο κ. Κέλλας εδώ είχαμε κάνει μία πολύ μεγάλη συζήτηση να δοθούν γρήγορα οι αποζημιώσεις… Όταν ξαναπήγαμε μας είπαν ότι τα χρήματα θα τα πάρουν σε μια εβδομάδα. Εμείς πιέζουμε, πιέζουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω…

Σημειώνεται πως την Πέμπτη είναι προγραμματισμένη συνάντηση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με τους κτηνοτρόφους.