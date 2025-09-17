Ξεχείλισε το ποτήρι της αδιαφορίας της ΕΥΔΑΠ

Tην ώρα που καθημερινά φτάνουν ειδήσεις για τη λειψυδρία που «χτυπά την πόρτα μας» και απειλεί με αυξήσεις τιμολογίων και έργα συνολικού ύψους 10 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη διαχείριση των υδάτων, οι ιδιώτες που εργάζονται για την ΕΥΔΑΠ και αποκαθιστούν τις καθημερινές βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης-αποχέτευσης προχωρούν από μεθαύριο Παρασκευή σε «καθολική παύση εργασιών».

Πρόκειται για εργολάβους που διαχειρίζονται συνολικά 200 μηχανήματα με δικό τους προσωπικό και είναι υποχρεωμένοι, εδώ και πολλά χρόνια, να σπεύδουν όπου τους καλεί η ΕΥΔΑΠ για να αποκαταστήσουν κάποια βλάβη. Από αυτούς, οι 136 έχουν συνασπισθεί κάτω από το «Σωματείο Μισθωμένων Οχημάτων-Μηχανημάτων στην ΕΥΔΑΠ (Μέλη-Ιδιοκτήτες)» που ιδρύθηκε πέρυσι και έχουν στείλει ήδη σειρά εξωδίκων στα οποία κατηγορούν τη διοίκηση της εταιρείας για «παντελή αδιαφορία» καθώς οι αμοιβές («μισθώματα») με τις οποίες πληρώνονται παραμένουν καθηλωμένες από το 2012 και σε πολλές περιπτώσεις έχουν κιόλας μειωθεί. Υπάρχουν λοιπόν και ιδιώτες εργολάβοι που δεν έχουν αυξήσει τα κέρδη τους τα τελευταία χρόνια διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία; Και τι θα γίνει με τις βλάβες που καθημερινά συμβαίνουν στο πεπαλαιωμένο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ, οδηγώντας σε απώλεια χιλιάδων κυβικού καθαρού νερού ή διαρροές από το δίκτυο της αποχέτευσης;

Διαμαρτυρία

Την κατάσταση που επικρατεί στον συγκεκριμένο κλάδο ανέλαβε να μας εξηγήσει ο Επαμεινώνδας Κληρονόμος, πρόεδρος του σωματείου που από τις 19 Σεπτεμβρίου 2025 προχωρά σε «καθολική στάση εργασιών επ’ αόριστον και χωρίς κανέναν χρονικό περιορισμό». «Επί σειρά ετών σκύβαμε το κεφάλι και τρέχαμε όπου μας ζητούσε η ΕΥΔΑΠ χωρίς να διαμαρτυρόμαστε για τα χαμηλά μισθώματα που πλήρωνε», λέει ο κ. Κληρονόμος: «Η κατάσταση όμως έχει επιδεινωθεί περισσότερο από ποτέ, κάποιοι συνάδελφοι σταμάτησαν να εργάζονται για την ΕΥΔΑΠ αφού δεν μπορούσαν να καλύψουν ούτε τα βασικά έξοδα. Δυστυχώς η εταιρεία εκμεταλλεύθηκε την υπακοή μας και μας ανάγκασε να εργαζόμαστε με συμβάσεις που είχαν λήξει ακόμα και για εργασίες ειδικών απαιτήσεων όπως εκείνες στα βαθιά χαντάκια που περνούν οι αγωγοί της αποχέτευσης», συμπληρώνει.

Αυτό που προκύπτει από την περιγραφή του κ. Κληρονόμου είναι ότι όποτε κάποιος καλέσει την ΕΥΔΑΠ για διαρροή νερού ή κάποια άλλη βλάβη, η εταιρεία στέλνει μεν δικό της προσωπικό (εργάτες-υδρονομείς κ.λπ.), αλλά εξαρτάται απολύτως από τα μηχανήματα που διαθέτουν οι ιδιώτες εργολάβοι: «Σπεύδουμε σε τουλάχιστον 50 περιστατικά ημερησίως μέσα σε μια τεράστια περιοχή που καλύπτει η ΕΥΔΑΠ, από τη Βάρκιζα και την Κηφισιά έως τα Μέγαρα και τη Σαλαμίνα. Και υπάρχουν φορές που έχει χρειαστεί να περάσει και μια εβδομάδα για να παρέμβουμε λόγω έλλειψης προσωπικού», σημειώνει ο πρόεδρος του σωματείου. Ποιες είναι όμως αυτές οι τόσο χαμηλές αμοιβές που οδηγούν στην απεργία;

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρεται η περίπτωση των φορτωτών-εκσκαφέων, μηχανημάτων που βλέπουμε συνεχώς όπου εκτελούνται έργα (τσάπα - JCB). Για τη μίσθωση ενός τέτοιου μηχανήματος, η ΕΥΔΑΠ πλήρωνε 112 ευρώ ημερησίως, το 2012. Τα χρόνια που ακολούθησαν, η αμοιβή μειώθηκε και σήμερα παραμένει χαμηλότερη, στα 103 ευρώ. Και αυτό, την ώρα που από το 2015, η Περιφέρεια Αττικής πληρώνει στο ίδιο μηχάνημα για δράσεις Πολιτικής Προστασίας 440 ευρώ ανά οκτάωρο.

Ανατιμήσεις

Αλλο μηχάνημα που θεωρείται απολύτως απαραίτητο είναι το φορτηγό άνω των 9 τόνων για τη μεταφορά μπάζων. Η ΕΥΔΑΠ πλήρωνε 96 ευρώ το 2012 και σήμερα, δεκατρία χρόνια αργότερα και παρά τις τεράστιες ανατιμήσεις στα υλικά και τις αμοιβές, πληρώνει 91 ευρώ. Η αντίστοιχη, δε, αμοιβή για δράσεις Πολιτικής Προστασίας είναι εξαπλάσια, 584 ευρώ ανά οκτάωρο.

Υπενθυμίζεται ότι τα τελευταία χρόνια, άλλοτε με αφορμή την κρίση στην εφοδιαστική αλυσίδα μετά την πανδημία, άλλοτε με επίκληση στην ενεργειακή κρίση λόγω Ουκρανίας, πλήθος υλικών-υπηρεσιών έχουν ανατιμηθεί, οδηγώντας σε αναπροσαρμογές τα κόστη των δημοσίων συμβάσεων για μικρά και μεγάλα έργα. Την ίδια στιγμή, οι συγκεκριμένοι εργολάβοι που δουλεύουν για την ΕΥΔΑΠ την κατηγορούν πως τους οδηγεί στην εξαθλίωση, ενώ έχει υπογράψει συμβάσεις για άλλα αντικείμενα (πυρασφάλεια - μεταφορά αμιάντων) μέσω των οποίων καταβάλλει διπλάσια μισθώματα.

Καμπανάκι για τους καταναλωτές

Εξαθλίωση, προφανώς, απειλεί και τους καταναλωτές της ΕΥΔΑΠ, οι οποίοι μπορεί από την ερχόμενη Παρασκευή να καλούν στην εταιρεία, να την ενημερώνουν για διαρροή ή διακοπή νερού και να περιμένουν ατέλειωτες μέρες μέχρι την αποκατάστασή της. Καταναλωτές οι οποίοι, ίσως, θα θυμούνται ότι πριν από μόλις δύο μήνες άκουσαν για την εκτόξευση της μετοχής της ΕΥΔΑΠ, μετά από μία σύσκεψη στο Μαξίμου.

Από τη σύσκεψη εκείνη υπό τον πρωθυπουργό, είχε διαρρεύσει ότι η ΕΥΔΑΠ θα απορροφήσει μεγάλο μέρος των φορέων ύδρευσης (ΔΕΥΑ, δήμοι, ΓΟΕΒ-ΤΟΕΒ) στη μισή ηπειρωτική Ελλάδα και, κυρίως, θα είναι εκείνη που θα αναθέτει με διαδικασίες fast-track τα έργα για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, στη διευρυμένη της επικράτεια.

Η «Εφ.Συν.» ζήτησε χθες από τη διοίκηση της ΕΥΔΑΠ να τοποθετηθεί επί του θέματος. Κύκλοι της διοίκησης ενημέρωσαν ότι υπάρχει πρόθεση συνάντησης με το σωματείο, αλλά λόγω φόρτου εργασίας, μία εβδομάδα αργότερα, στις 25/9. Πάντως, στο εξώδικο το σωματείο αναφέρει ότι ζητάει εγγράφως αναπροσαρμογή μισθωμάτων από τον Δεκέμβριο του 2022.