Συνελήφθη 55χρονος στη Θεσσαλονίκη για ασέλγεια εις βάρος 11χρονης

Τον φερόμενο ως δράστη κατήγγειλε η ανήλικη.

Για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος 11χρονης συνελήφθη 55χρονος στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.

Προηγήθηκε καταγγελία της ανήλικης, κατά την οποία οι καταγγελλόμενες πράξεις συνέβησαν σε εξωτερικό χώρο.

Ο συλληφθείς οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα.