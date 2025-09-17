Έσκασε ηλεκτρονικό τσιγάρο στο στόμα 45χρονου από το Ηράκλειο

Ο 45χρονος έχασε δύο δόντια από το συμβάν.

«Λαχτάρισε» 45χρονος ατμιστής από το Ηράκλειο Κρήτης, καθώς το ηλεκτρονικό τσιγάρο που χρησιμοποιούσε έσκασε στο στόμα του με αποτέλεσμα να σπάσουν τα δόντια του και να τραυματιστεί στο κεφάλι.

Η έκρηξη έγινε μετά τη φόρτιση του τσιγάρου, όταν ο χρήστης ετοιμάζονταν να το χρησιμοποιήσει.

Ο 45χρονος είναι καλά στην υγεία του.