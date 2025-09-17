Κακοποίησε γάτα μέχρι θανάτου 73χρονος στην Πέλλα

«Χειροπέδες» πέρασε η αστυνομία σε 73χρονο, καθώς ο ηλικιωμένος κακοποίησε μέχρι θανάτου γάτα σε περιοχή της Πέλλας.
Ο 73χρονος που οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, σύμφωνα με καταγγελία αυτόπτη μάρτυρα, έριξε με δύναμη στο οδόστρωμα το ζώο, το οποίο κρατούσε στο χέρι του, με αποτέλεσμα να το τραυματίσει θανάσιμα.
Από την έρευνα δεν προέκυψε η γάτα να ήταν ιδιοκτησίας του. Εις βάρος του 73χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων.
